В Самарской области встретили сводный отряд полиции, вернувшийся из командировки в Северокавказском регионе

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С июня 2020 г. полицейские Самарской области несли службу вдали от дома – в Республике Дагестан. Работа велась на одном из контрольно-пропускных пунктов временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России (ВОГОиП МВД России).

В состав сводного отряда Самарской области вошли представители ГИБДД и дознания, сотрудники экспертно-криминалистического центра и кинологи со служебно-разыскными собаками. Задачи, возлагаемые на полицейских, были самые разнообразные, но главная из них - помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. Личный состав сводного отряда полиции ГУ МВД России по Самарской области занимался проверками автотранспорта. Кроме того, сотрудники полиции неоднократно выявляли лиц, находящихся в федеральном розыске. Из незаконного оборота изымались наркотические вещества.

Полицейские неоднократно поощрялись правами начальника ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время сводный отряд полиции в полном составе вернулся на родную, самарскую землю. Здесь их встретил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов. Полковник внутренней службы подчеркнул, что руководством временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России (ВОГОиП МВД России)дана высокая оценка работе самарских полицейских. Некоторые из них будут представлены к поощрению ведомственными наградами МВД России.

После непродолжительного отдыха сотрудники ОВД вновь заступят на службу, но уже в родных подразделениях.