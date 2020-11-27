В Самарской области впервые проходит фестиваль идей и технологий

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Фестиваль идей и технологий Rukami – самое масштабное событие, призванное привлечь внимание молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, изобретательству и технологиям будущего. Объединяя усилия команд энтузиастов, региональных властей, вузов, школ, бизнеса, фестивали Rukami дают импульс развитию Кружкового движения НТИ в регионе, формированию мощного сообщества молодых талантливых людей и наставников, увлеченных технологическим творчеством и готовых своими проектами приближать будущее.

В Самарской области активно развивается такое направление дополнительного образования детей, как инженерно-техническое творчество. В регионе успешно работают два детских технопарка «Кванториум», создан Центр цифрового образования детей «IT-Cube», передвижной технопарк «Мобильный кванториум». В рамках национального проекта «Образование» развивается сеть центров «Точка роста». По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова открыты 60 мини-технопарков в школах. Всего в регионе инженерным творчеством охвачены более 50 тысяч ребят.

«Самарская область впервые проводит на своей территории Фестиваль идей и технологий Rukami. Организаторы выбрали наш технопарк базовой площадкой для проведения самых удивительных и увлекательных мастер-классов, в ходе которых ребятам специалисты расскажут о достижениях современной науки и о том, как с помощью простых вещей сделать мир лучше. Rukami – некоммерческий проект по популяризации технического творчества среди молодежи. Его цель – создать питательную среду для идей и талантов российских школьников и студентов. Такой средой должно стать сообщество технологических энтузиастов – людей, которые пробуют или уже умеют создавать проекты своими руками, готовы обмениваться опытом и придумывать новые инициативы чтобы черпать в них вдохновение», - рассказала руководитель структурного подразделения «Кванториум Тольятти» Мария Лазарева.

28 и 29 ноября 2020 года в раках Руками Фест запланирована целая серия мастер-классов в офлайн и онлайн формате. «Знимательная химия солей серебра», где участники узнают какие соли серебра существуют, как их получать, почему они так важны и как мы их применяем каждый день. «Покажи мне свой стикер!» - смогут создать авторские стикеры для Telegram и загрузят их в мессенджер с помощью чат-бота. Научат как сделать настенный органайзер из материала, предназначенного для вторичной переработки (фанера, пенокартон, гофрокартон). Юные конструкторы создадут и запрограммируют автомобиль с шестеренчатой передачей, а также узнают основы по теме альтернативных источников энергии. А также узнают как создать учебный прототип светофора и как с помощью обычных вещей смоделировать устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом - машины Голдберга.

Все мероприятия пройдут в Детский технопарк «Кванториум Тольятти» (г. Тольятти, Южное шоссе, 165А). Подробную информацию о фестивале и программу мастер-классов можно узнать по адресу: https://vk.com/kvantoriumtlt?w=wall-194313084_558.