В Самарской области в 2019 году трудоустроят более 11 тысяч подростков
6 июня 2019 17:43
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Чаще всего подростки работают помощниками библиотекаря, воспитателя, педагога-организатора, специалиста по работе с молодежью, тренера, педагога дополнительного образования, работниками по документообороту, разнорабочими, ассистентами специалиста по работе с молодежью и др. Также они осваивают рабочие профессии: слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь-ремонтник, столяр. Ребята активно принимают участие и в благоустройстве своих городов, сел, деревень в качестве рабочих по благоустройству населенных пунктов. Работать школьники смогут и на 65 предприятиях, в том числе на ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Самарский Стройфарфор», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «АВТОВАЗ» и др.
По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2019 году увеличено финансирование данного направления. Размер субсидий муниципалитетам увеличен вдвое и составляет более 37 млн рублей. 33 муниципалитета уже активно включились в работу.
При трудоустройстве на временные рабочие места приоритетное внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Минимальный размер зарплаты зависит от отработанного времени, но не ниже МРОТ. Материальная поддержка службы занятости в текущем году составляет 2250 рублей в месяц.
Трудовой график несовершеннолетних выстраивается в зависимости от их возраста: 14-летние – 4 часа в день, 15-летние – 5 часов, 16 и 17-летние – 7 часов в день. Суббота и воскресенье – выходные дни.
При трудоустройстве необходимо предоставить следующий пакет документов:
– паспорт (оригинал и копия);
– медицинская справка (форма 086-У);
– правка об отсутствии/наличии судимости работника;
– справка с места учебы (оригинал и копия);
– заявление от одного из родителей (если работнику 14-15 лет);
– согласие с органов опеки и попечительства вашего района (если работнику 14-15 лет);
– копия реквизитов карты (может оформляться у работодателя);
– трудовая книжка (при наличии, может оформляться у работодателя);
– страховое пенсионное свидетельство (оригинал и копия);
– ИНН (оригинал и копия).
Для трудоустройства необходимо обратиться в органы по делам молодежи администраций городов и районов или в учреждения молодежи, а также в центры занятости населения по месту регистрации, передает пресс-служба облправительства.
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