В Самарской области установлен запрет на пребывание в лесах

В связи с повышением пожарной опасности приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 19.08.2020 по 04.09.2020 включительно на территории лесничеств, расположенных в границах г.о. Новокуйбышевск, Безенчукском, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноярском, Сергиевском, Ставропльском, Сызранском, Шигонском районах Самарской области. Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8(846)2310063.
Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облправительства.
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