В Самарской области установлен запрет на пребывание в лесах

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Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарнойбезопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;- на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;- на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облправительства.