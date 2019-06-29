В Самарской области установили памятник известному татарскому поэту Энверу Давыдову

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В субботу, 29 июня, в селе Камышла Самарской области проходит масштабное и красочное событие – Х Всероссийский сельский Сабантуй. На празднование Сабантуя приехали более 20 тысяч зрителей – не только жители со всего региона, но и татары, и башкиры со всей России. К этому знаковому событию было принято решение приурочить открытие бюста знаменитому татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны, жителю села Камышла Энверу Давыдову, которому в этом году могло бы исполниться 100 лет. Его стихи знают и учат в сельских школах, а поэтические сборники есть в каждом татарском доме.Детство и юность Энвер Давыдов провел в Камышле. Первое его стихотворение было напечатано в 1931 году в районной газете, тогда же появился первый очерк с фотографией автора в московском журнале «Дитя Октября», который редактировал известный советский поэт Муса Джалиль.22 июня 1941 года жители села пришли на Сабантуй. Как рассказывают камышлинцы, ранним июньским утром на телегах и пешими торопились целыми семьями нарядно одетые сельчане к месту проведения праздника на лесной поляне. Отовсюду раздавались народные песни. Но уже через несколько минут после сообщения о нападении на нашу страну немецко-фашистских захватчиков и речи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова майдан опустел. Многие из тех, кто собирался участвовать в праздничных конкурсах и выступать на сцене, ушли на фронт и погибли в боях за Родину.На фронт ушел и Энвер Давыдов. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в боях под Смоленском, Тихвином, на Волховском фронте, в Эстонии, Латвии, на Дальнем Востоке. За время службы прошел путь от рядового до сержанта. После возвращения в 1946 году в родное село работал редактором районной газеты. Только в период жизни в Камышле Энвером Давыдовым было написано более пятидесяти стихотворений и поэм. В 1956 году он переехал в Казань, где занимал должность главного редактора Татарского книжного издательства. Незадолго до смерти, в 1968 году, поэт завершил роман в стихах «После бессонной ночи», посвященный судьбе крестьянина Гайни. Роман повествует о жизни татарского села в период 1913-1967 годов.В открытии скульптурной композиции поэту и участнику Великой Отечественной войны приняли участие губернатор Самарской областии Президент Республики Татарстан, жители села и гости Сабантуя.«Я очень рад, что сегодня мы здесь в этот знаменательный день, когда на Камышлинской земле проходит Всероссийский сельский Сабантуй, мы встречаем радушно и гостеприимно дорогих гостей из разных регионов нашей великой Родины и отдаем долг памяти и благодарности замечательному человеку, жителю Камышлинского района Энверу Давыдову. Своим творчеством он прославил Камышлинскую землю, внес вклад в развитие культуры татарского народа, а, значит, и всей России. Он был тружеником и воином, настоящим патриотом своей малой Родины и всей России», – отметил Дмитрий Азаров.Губернатор поблагодарил жителей села за бережное отношение к культуре, традициям, к памяти о великих земляках. В свою очередь, Президент Республики Татарстан выразил Главе региона слава благодарности за внимание к татарскому народу, проживающему на территории Самарской области. «Мы всегда должны помнить имена тех людей, которые привнесли в нашу историю такой огромный вклад. Писатель Энвер Давыдов – наша гордость. Нам очень приятно, что Сабантуй совпал с открытием бюста такому выдающемуся человеку», – отметил Рустам Минниханов.Бюст в честь выдающегося поэта установили на центральной сельской площади перед районным домом культуры, который носит имя Энвера Давыдова, передает пресс-служба облправительства.