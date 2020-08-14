В Самарской области стартует конкурс молодежных медиапроектов «ЛУКАморье»

Конкурс проводится в рамках реализации стратегии государственной национальной политики. Его основные задачи - выявление и поощрение лучших практик инициативной молодежи, работающей в информационном поле Самары и губернии, повышение интереса к национальным, историческим и культурным традициям народов России, Поволжья; популяризация этой темы в СМИ и среди широких слоев населения.
Участниками конкурса могут быть как начинающие журналисты, студенты, так и молодые профессионалы, а также подростки. Прием работ
продлится до 15 сентября. Торжественная церемония награждения состоится в Самаре в конце сентября.
Организаторы конкурса: Администрация губернатора Самарской области и Автономная некоммерческая организация Культурный центр «Лука».
Партнеры: Самарский социально-педагогический университет, Самарский филиал ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда», Самарское областное отделение Русского географического общества.
Заполнить заявку и ознакомиться с Положением о конкурсе можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/YPkN/4dZZHyiVp
, передает пресс-служба облправительства.
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