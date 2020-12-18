В Самарской области стартует информационная Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

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В рамках акции «Узнай о своих долгах» Управление ФССП России по Самарской области информирует граждан о возможности проверить с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» наличие или отсутствие задолженности.

Сервис расположен на сайте Управления https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip . «Банк данных исполнительных производств» значительно упрощает жителям региона процедуру получения информации об имеющихся долгах по исполнительным производствам. Необходимо всего лишь внести свои данные или номер исполнительного производства.

Использование сервиса позволит своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам. Если вы обнаружили себя в «Банке данных исполнительных производств», то там же можно выбрать функцию «оплатить» и погасить задолженность. В случае возникновения вопросов, можно обратиться в отделение судебных приставов по указанному там телефону в целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения.

С 26.11.2020 запущен функционал подачи электронных заявлений (ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности) с Единого портала государственных и муниципальных услуг https://gosuslugi.ru/ (ЕПГУ). Посредством ЕПГУ граждане и представители организаций могут подавать в Службу судебных приставов различные заявления (жалобы, ходатайства).

Управление напоминает, что прием граждан осуществляется по записи. С помощью сервиса «Запись на личный прием» http://r63.fssp.gov.ru/fssponline можно записаться на личный прием к сотрудникам структурных подразделений. Прием осуществляется строго по времени. При себе гражданин должен иметь документ, удостоверяющих личность или доверенность, если это доверенное лицо должника или взыскателя, а также средства индивидуальной защиты (маска и перчатки).

В каждом структурном подразделении при входе размещен ящик для писем и обращений, посредством которого граждане могут оставлять обращения и иные документы, которые изымаются сотрудником структурного подразделения ежедневно.

Электронная почта не является защищенным каналом связи, соответственно информация, содержащая персональные данные может быть использована третьими лицами. Все документы, необходимые для приобщения в материалы исполнительного производства должны предоставляться только через официальные источники (лично, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, ящик для писем и обращений, почтовой корреспонденцией).

Также возможно обратиться в аппарат Управления посредством «горячей линии» (266-38-71, 263-65-65) и в структурные подразделения за получением справочной информации посредством дежурных (справочных) телефонных номеров, они размещены на сайте Управления в разделе «Контакты» https://r63.fssp.gov.ru/contacts/ .