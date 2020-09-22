В Самарской области стартует финал III Национального чемпионата по стандартам WorldSkills 50+«Навыки мудрых»

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В соревнованиях примут участие представители 64 регионов России.

С 25 по 27 сентября 2020 года состоится финал III Национального чемпионата по стандартам WorldSkills 50+ «Навыки мудрых» для россиян в возрасте 50 лет и старше. В нем принимают участие и представители Самарской области.

Впервые чемпионат пройдет в новом, дистанционном формате. Площадками проведения станут домашние регионы участников, а центр управления соревнованиями будет расположен в Новосибирске. Где и будут находиться главные эксперты и их заместители. В режиме реального времени при помощи дистанционных технологий они будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие правилам чемпионата.

В соревнованиях примут участие представители 64 регионов России. Конкурсные испытания в рамках национального первенства состоятся по 26 компетенциям, в восьми из них буду представлены профессионалы из Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.

«Это год очень ответственный для нас. Впервые на базе наших колледжей и техникумов проходил финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Правительством региона и лично Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым было приложено немало усилий по развитию среднего профессионального образования. Решением главы региона 2019 был объявлен годом СПО. Была обновлена учебная, спортивная, социальная инфраструктура профессиональных образовательных организаций. Из областного бюджета на эти цели было выделено свыше 290 млн.руб. Это позволило нам создать площадки, которые отвечаю строгим требованиям Союза WorldSkills - подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Работа по улучшению учебной и материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования продолжается и в этом году. В рамках национального проекта «Образование» в двух техникумах региона будут созданы 10 мастерских».

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет, а также предпенсионеров. Она входит в состав национального проекта «Демография», который реализуется в нашей стране по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина. В рамках программы Академия WorldSkills Russia ежегодно обучает 25 тыс. человек. Россияне в возрасте 50+ бесплатно повышают свою квалификацию или осваивают совершенно новую профессию, выбрав одну из 125 компетенций. В 2019 году по количеству обученных граждан старшего поколения Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров. Профессиональное обучение по 28 компетенциям осуществляли 15 лучших колледжей и техникумов региона.