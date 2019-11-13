В Самарской области стартует «Школа студенческой весны «Art-Волга»

66

Школа станет уникальной площадкой для творческой молодежи Самарской области, в рамках которой ребята смогут повысить свой уровень для успешногоучастия в фестивале «Российская студенческая весна».Школа студенческой весны «ART-Волга» направлена на развитие и поддержку молодежных талантов в области культуры и искусства из числа обучающихся ВУЗов и СУЗов Самарской области.Обучение пройдет с 6 по 8 декабря 2019 года и будет включать в себя 2-х дневную выездную программу по следующим направлениям:Музыкальное направление;Танцевальное направление;Театральное направление;Оригинальный жанр;Журналистика и Видео.Принять участие могут студенты ВУЗов и СУЗов Самарской области не старше 25 лет. Для этого им необходимо подать онлайн-заявку до 22:00 29 ноября по ссылке: myrosmol.ru/event/37362Школа Студенческой весны «ART-Волга» реализуется при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети