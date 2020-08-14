В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие "Внимание - дети! Дорога в школу!"

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В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей после летнего отдыха и в связи с приближением нового учебного года, в период с 14 августа по 24 сентября 2020 года, на территории Самарской области проводится широкомасштабное мероприятие «Внимание - дети! Дорога в школу!», в ходе которого будет реализован комплекс профилактических мер.Перед началом нового учебного года, сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки школьных автобусных маршрутов; технического состояния школьных автобусов; профессиональной пригодности водителей автобусов, привлекаемых к осуществлению перевозок детей; состояния улично-дорожной сети вблизи учебных учреждений, в том числе, проверку соответствия обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных организаций.В первые учебные дни в местах расположения общеобразовательных организаций будут выставлены дополнительных экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД.Начиная с 1 сентября, в общеобразовательных организациях сотрудники ГИБДД проведут занятия, для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.Региональная Госавтоинспекция рекомендует родителям усилить контроль за юными участниками дорожного движения. Лето заканчивается, и многие дети возвращаются в город, отвыкнув от дорожной суеты и подзабыв навыки безопасного движения на дорогах, взрослым необходимо контролировать их практически ежеминутно.