В Самарской области стартовал цикл патриотических мероприятий, предваряющих Парад Памяти
16 октября 2019 12:35
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В этом году Парад Памяти пройдет в девятый раз. Запасная столица России 7 ноября 2019 вновь соберет патриотов страны на самой большой площади Европы, чтобы отдать дань уважения историческому военному параду в городе Куйбышеве, состоявшемуся здесь в этот день в 1941 году.
С 2014 года Парад Памяти по решению председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева получил статус федерального.
Парад Памяти проводится при активной поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, а также Министерства иностранных дел Российской Федерации.
И в этот раз Парад Памяти обещает стать самым масштабным событием во всем Приволжском федеральном округе. Его предваряют тысячи патриотических акций, которые проводятся на территории всех 14 регионов округа. Все они реализуются в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и посвящены одной из самых трагичных и героических страниц истории нашей страны.
Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме. В этом году тема парада — «Солдатская слава». Поэтому все мероприятия объединяет общий смысл – необходимость собрать и сохранить воспоминания о тех людях, которые в прямом и переносном смысле «ковали» Победу – в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны, отдать дань благодарности нашим ветеранам – и живущим ныне, и ушедшим.
15 октября в Самарской области был дан старт циклу мероприятий в честь Парада.
Так, в Пестравском районе в селе Тяглое череду мероприятий открыла выставка рисунков «Парад Победы 1941 года», а в селе Тепловка прошел информационно-исторический час, на котором депутаты-единороссы рассказали школьникам о военном параде в «запасной столице» в 1941 году.
В Камышлинском районе открылась выставка наградных листов участников Великой Отечественной войны. Экспозиция размещена в районном доме культуры имени А.Давыдова. В Отрадном состоялся кинодиспут для учащихся старших классов «Запасная столица».
В Шигонском районе в Усольской сельской библиотеке прошел День воинской славы, посвященный Параду 1941 года в Куйбышеве.
А в областной столице председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев провел в школе № 58 «Урок мужества».
И это – только начало. О подвиге героев – солдат и офицеров, о том, как начинался путь к Великой Победе, вспомнят и расскажут их потомки в каждой школе, организации, предприятии. Ведь солдатская слава жива и живет в каждой семье, в каждом сердце, передает пресс-служба облправительства.
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