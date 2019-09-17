В Самарской области стартовал проект «Детство без опасности»

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Федеральный проект «Детство без опасности», который к 2021 году будет работать в 100 городах России, стартовал в июле этого года – тренинги для беременных уже проходят на базе перинатальных центров шестнадцати регионов страны. Самарская область вошла в число участников проекта.Данный проект реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях.Сегодня в СОКБ им. В.Д. Середавина состоялась пресс-конференция с участием профильных региональных ведомств, общественников, медицинских сотрудников и будущих мам.Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии СОКБ им. В.Д. Середавина Татьяна Тезикова приветствовала в стенах лечебного учреждения всех присутствующих. Отметив, что участие в проекте – важная миссия, которую медицинский персонал обязуется выполнять ответственно и регулярно, ведь безопасность детей всегда в приоритете.Сотрудниками Госавтоинспекции ведется активная работа по пропаганде безопасного дорожного движения и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов озвучил статистику по итогам 8 месяцев 2019 года – за этот период в регионе произошло 357 ДТП с участием детей, 6 несовершеннолетних погибли и 390 получили ранения.«Проведение тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будет способствовать снижению количества ДТП с участием детей и формированию привычки у жителей Самарской области жить в безопасности и беречь детей» - отметил Некрасов. Полковник полиции поблагодарил организаторов проекта за то, что у жителей Самарской области появилась возможность пройти тренинги по обучению правилам перевозки детей в автомобиле. Это инновационный подход в обучении, который позволит донести необходимую информацию о безопасной перевозке ребенка и получить навыки правильной установки детского удерживающего устройства еще перед первой поездкой из роддома.Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко пообещал оказать содействие в распространении Проекта по всей области, вплоть до сельских роддомов.«Обучая молодых мам правильной перевозке своих детей, мы, прежде всего, учим правилам безопасности всю семью. В добрый путь!» - пожелал заместитель министра.Генеральный директор экспертного Центра «Движение без опасности» Вадим Мельников рассказал присутствующим о том, какие совместные мероприятия проводятся в Самарском регионе. Акцентировав внимание на главных аспектах проекта «Детство без опасности», указав на то, что практическая часть тренингов будет важна, нужна и полезна для мам. Проект прежде всего направлен на формирование восприятия правильной модели поведения.На пресс-конференции выступила руководитель Самарского управления Министерства образования и науки Вера Халаева, которая отметила важность проекта, рассказав о мерах, которые принимаются органами образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, уточнив о важности обучения и родителей – как главного примера для ребенка.Главный консультант аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе Марина Тарасова отметила, что информационно-пропагандистские мероприятия по обеспечению безопасности детей всегда актуальны и необходимы.В субъекте реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» уже ведется – деятельность направлена на обновление материально-технической базы, ремонт дорог, совершенствование работы экстренных служб и проведение информационных мероприятий. Все это играет важную роль, отметил руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог области Александр Данилов.Для всех участников была проведена презентация от тренера экспертного центра «Движение без опасности» Дмитрия Стебакова. На демонстрационном автомобильном сидении была показана верная установка детского удерживающего устройства и особенности использования автокресла. Тренер подробно разъяснил о том, что нужно знать при выборе детских удерживающих устройств, рассказал о ложных утверждениях и опасных привычках при перевозках детей.Теперь на базе Перинатального центра СОКБ им В.Д. Середавина несколько раз в неделю будут проходить тренинги, в рамках которых медицинские работники будут рассказывать будущим родителям о типовых заблуждениях взрослых об использовании детских удерживающих устройств, особенностях поездки с малышом, подготовке ребенка к поездке, правилах перехода дороги с коляской и, конечно, давать ответы на актуальные вопросы будущих родителей.Сотрудники Самарского Перинатального центра уже прошли обучение от профессиональных тренеров по БДД и получили сертификат-подтверждение, а также необходимые комплекты раздаточной продукции и методические рекомендации, с помощью которых медицинском персоналу будет удобно строить свои занятия как теоретически, так и на практике, передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ России по Самарской области