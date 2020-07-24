В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России»

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Самарская область участвовала в конкурсе уже пять раз, четыре из них наши предприниматели занимали призовые места в федеральном этапе. В регионе участники, прошедшие предварительный отбор, защищают свои проекты перед конкурсным жюри, в состав которого входят бизнес-эксперты, менторы обучающих бизнес-программ, представители органов власти.В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что один из ключевых ориентиров, на которые нацеливает Президент страны Владимир Путин – это улучшение бизнес-климата. «Цель у нас одна - кардинально улучшить деловой, предпринимательский, инвестиционный климат в регионе. Создать условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя за трудовые коллективы, за своих родных и близких людей».Подать заявку на участие в региональном этапе конкурса могут молодые люди от 14 до 30 лет, предприниматели, которые ведут свою деятельность на территории Самарской области. Представить свой проект участники могут в восьми номинациях, среди которых «Торговля», «Сфера услуг», «Производство», «Франчайзинг» и др. Важным является наличие статуса индивидуального предпринимателя, учредителя или соучредителя юридического лица. Юридическое лицо должно соответствовать критериям субъекта малого и среднего предпринимательства.Самарский предприниматель, основатель ярмарок фермерских продуктов в ТЦ «Вива Ленд» и ТЦ «МЕГА Самара» Виктор Ивлев принимал участие в конкурсе в прошлом году, став победителем регионального и бронзовым призером федерального этапов в номинации «Торговля». По его словам, участие в конкурсе дает возможность представить свой проект экспертной комиссии, познакомиться с опытом коллег из других регионов, сравнить инструменты продвижения и перенять лучшие практики.«Каждый предприниматель должен подтверждать свои амбиции качественными проектами и участием в конкурсах, не бояться себя показывать, в том числе на уровне страны, - рассказал Виктор Ивлев. - Сегодня мы идем к тому, чтобы реализовать проект ярмарки фермерских продуктов на муниципальной земле. Низкие арендные ставки, по сравнению с коммерческими площадками, позволят нам сделать более комфортные условия для арендаторов, ввести социальную линейку продукции и, возможно, пригласить фермеров из других регионов».Победитель регионального этапа конкурса 2020 года получит в подарок менторскую сессию по проработке своего бизнеса от вип-эксперта, а также возможность представить Самарскую область на всероссийском уровне в Уфе. Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 5 августа.«В регионе ведется постоянная работа по вовлечению в бизнес-среду молодых людей с их свежим взглядом и прорывными идеями, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Площадка конкурса «Молодой предприниматель России» для начинающих бизнесменов – это возможность проявить себя, познакомиться с кейсами коллег, а также предложить актуальные меры поддержки бизнеса в этот непростой период. В прошлом году на региональном этапе свои компании презентовали более 50 предпринимателей региона. Уверен, что и в этом году будет много желающих заявить о себе на уровне Самарской области, а затем - защитить честь региона на уровне страны», передает пресс-служба облправительства.