В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»

188

К участникам и организаторам Форума обратился Глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Сегодня, 22 сентября, в Самаре дан старт федеральному форуму «Живые инклюзивные практики» для людей с ограниченными возможностями.

С 22 по 24 сентября на уникальной онлайн-площадке, работающей в режиме нон-стоп, соберутся представители социального сектора в области инклюзии со всей страны. В рамках форума пройдут тренинг-программы от ведущих экспертов России, открытые дискуссии и мастер-классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью.

К участникам и организаторам Форума обратился Глава Самарской области Дмитрий Азаров: «Рад приветствовать участников федерального форума «Живые инклюзивные практики» на самарской земле! Создание равных возможностей для всех людей, вне зависимости от особенностей здоровья, – это наша важнейшая задача. Её решению уделяется самое серьёзное внимание на всех уровнях. Мы продолжаем создавать безбарьерную среду в городах и сёлах, благоустраивать общественные пространства, спортивные площадки, объекты культуры, делать их доступными для каждого. Конечно, эта работа была бы невозможна без активного участия тех, кто имеет огромное желание помогать людям. Выражаю искреннюю благодарность организаторам и участникам форума. Я восхищаюсь активистами инклюзивного движения, которые не пасуют перед трудностями и все свои силы отдают заботе о тех, кто нуждается в поддержке. Друзья! Вы преображаете мир, делаете его, человечнее, добрее!»

Форум является ключевым событием проекта «Центр развития инклюзии регионов России», который реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организатором выступает Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр».

756 участников из 53 регионов Российской Федерации уже зарегистрировались на Форум до его официального открытия. «Нам удалось договориться с 50 экспертами со всей страны, авторами инклюзивных проектов, но самое главное — практиками, которые вживую помогают людям, изобретают эти технологии и понимают, как эти процессы работают. В качестве своих направлений мы взяли самые популярные направления инклюзии не только в Самарской области, но и по всей стране. Традиционно основная образовательная программа для всех участников форума «Живые инклюзивные практики» пройдет по пяти направлениям: театр, актив, туризм, медиа, танцы», – рассказал Алексей Транцев, директор межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр», директор форума «Живые инклюзивные практики», член Общественной Палаты Самарской области.

Форум способствует активному включению людей с разными формами инвалидности в такие проекты, которые позволили бы ребятам на колясках танцевать, незрячим – путешествовать, а людям с нарушением опорно-двигательного аппарата или любой другой формой инвалидности становиться блогерами, журналистами и жить полноценной жизнью.

«Мы поговорим с ребятами о том, как найти вдохновение для своего социального проекта, как довести его до самоокупаемости, из социально-ориентированного бизнеса перейти в социальную франшизу, – поделилась планами модератор направления INC:АКТИВ, руководитель инклюзивного ресурсного центра «Без_Границ», программный начальник отдела молодежных инициатив ГБУ «Молодежный ресурсный центр», директор всероссийского проекта «Крылья возможностей» Дарья Замятина. – Проработаем и самый актуальный для ребят с инвалидностью вопрос – как получить профессию вне вуза, как выстроить диалог с работодателем».

Модератор направления INC:ТУРИЗМ, член совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Васкевич с другими экспертами расскажет о том, как человеку с инвалидностью путешествовать по своей стране и за её пределами. Будучи незрячим, Владимир объехал 26 стран и 60 регионов России. Сомодератор направления INC:МЕДИА Константин Дебликов поделится опытом создания интересного контента, и не только для инвалидов. Протез руки не мешает Константину быть известным блогером. Модератор направления INC:ТАНЦЫ, руководитель студии танца «Бродвей-инклюзив», финалист двух Парадельфийских игр Жанна Дмитриева с коллегами расскажет, как создавать такие проекты, чтобы танцы на колясках вызывали не жалость, а восторг.

С новостями и программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Форума https://incforum.ru/ и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/inclusiainfo.