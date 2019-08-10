В Самарской области стартовал ХIII фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»

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В с. Ширяево в Самарской области сегодня, 10 августа стартовал ХIII фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня».Гостей встречают хороводы, песни, танцы, забавы и создадают отличное настроение! Самых маленьких ждут аттракционы, игры, мастер-классы, сообщает Департамент информационной политики.За 13 лет впервые в истории вишнёвый фестиваль-2019 начался с вёсельной регаты на ялах!В качестве участников - 5 команд, в составе которых представители муниципальных образований области.Регата стартовала от с.Зольное ровно в 10 утра.Участники пройдут по Волге до с.Ширяево!