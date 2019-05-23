В Самарской области создан новый кооператив

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22 мая специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области посетили членов сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива «Рассвет» (СПП ССК «Рассвет») в муниципальном районе Челно-Вершинский. В состав организованной в апреле кооперативной организации, вошли 6 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.Цель объединения мелкотоварных производителей сельхозпродукции сами участники кооператива, в первую очередь, связывают с получением финансовой выгоды. Малым формам хозяйствования зачастую приходится реализовывать свою продукцию через перекупщиков по низким ценам в ущерб собственной прибыли. Создание кооператива призвано решить данную проблему за счет укрупнения партий товара и прямого выхода на рынки, а также за счет переработки, которая позволит повысить стоимость товара.По словам председателя СПП ССК «Рассвет», деятельность кооператива будет направлена на производство и переработку молока: «Наш кооператив представляет собой полный замкнутый цикл: от производства кормов – до реализации продукции. Это позволяет не только обеспечивать себя всем необходимым, но и быть уверенным в качестве и экологичности своей продукции». Условиями вступления в кооператив является производство продукции на территории муниципального района и честная работа, так как именно доверие друг к другу служит основным принципом объединения.Мнения о взаимовыручке и взаимопомощи придерживается и владелица личного подворья. Вступив в СПП ССК «Рассвет», девушка планирует принять участие в конкурсном отборе бизнес-проектов «Агростартап», реализуемого в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и кооперации. Сегодня хозяйство Марины насчитывает 9 дойных коров, 25 голов овец, небольшое количество кур, индеек и гусей и реализует молочные продукты как в Челно-Вершинском районе, так и на двух торговых точках Самары. Успешное прохождение конкурса позволит владелице подворья увеличить производство молока и провести существенную модернизацию техники и оборудования, которая будет способствовать сокращению сроков заготовки кормов, повышению качества производимой продукции. Повлияет конкурс и на занятость на селе: каждому победителю конкурсного отбора «Агростартапа» предстоит создать два новых рабочих места в соответствии с целевыми показателями. «У нас уже созданы рабочие места, в рамках участия в программе «Агростартап» будут созданы еще. Это хорошо не только для нас, но и для всей деревни», — поделилась Марина Маряхина.Члены кооператива считают, что для достойного представления своей продукции нужно быть оригинальным, привлекательным и актуальным к современным потребительским запросам. Поэтому во главу угла в перерабатывающей деятельности СПП ССК «Рассвет» ставится производство сыров по оригинальным рецептам, а значит потребуется много молока. В связи с этим еще один претендент на участие в конкурсе Фаиль Мазитов планирует в рамках своего «Агростартапа» увеличить дойное поголовье. «В настоящее время мы ведем восстановление арендованных помещений для содержания скота. Работы предстоит много, но кто родился и вырос в деревне работы не боится. Да и коровам, которых мы уже присмотрели, нужно правильное содержание», — сообщил Фаиль.уже создал крестьянское (фермерское) хозяйство в прошлом году, а потому претендовать на участие в конкурсе «Агростартап» не может. Грезил о работе с тракторами с детства и дождаться запуска мероприятий национальных проектов уже не смог. Зато в планах Ильшата – получение грантовой поддержки по программе «Начинающий фермер», а вместе с ним обновление машинно-тракторного парка. Хозяйство молодого фермера занимает в СПП ССК «Рассвет» особое место, так как основным видом деятельности является производство кормов и комбикормов. «Моя зона ответственности внутри кооператива – обеспечение кормовой базы для животноводства, и в своем урожае я уверен, несмотря на различные погодные условия», — подчеркнул Ильшат Тухватулин.«Увеличить поголовье коров, усилить и разнообразить переработку продукции и реализовывать ее не благодаря «сарафанному радио», а на своих торговых точках или даже через сетевые магазины – вот какие возможности открывает перед нами кооператив», — поделился, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член СПП ССК «Рассвет».Напомним, о важности развития кооперации говорил в своем Послании Губернатор Самарской области: «Необходимо скорректировать подход к оказанию государственной поддержки, сделав ее более точечной в сфере АПК. Сделать упор на создание системы поддержки фермам, развитие сельской кооперации, популяризации кооперативного движения. Для Самарской области этот вопрос крайне актуальный. В работу по вовлечению владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств в сельскохозяйственные потребительские кооперативы должны активно включиться главы районов и сельских поселений, тем более что финансовые инструменты для этого имеются. Это и гранты «Агростартап», и субсидии на возмещение до 50 % понесенных затрат. При этом процедуры получения господдержки необходимо упрощать».Реализация региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» стала стимулом для создания нового кооператива неспроста. В рамках данных мероприятий не только владелец личного подсобного хозяйства может рассчитывать на государственную поддержку, но и весь кооператив в целом. Предусмотрено субсидирование до 50% затрат на приобретение имущества, техники и оборудования для переработки и сельскохозяйственных животных (кроме свиней), а также затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов данного кооператива. Всего на 2019 год в рамках федерального проекта на поддержку СПоКов и победителей конкурса «Агростартап» предусмотрено более 50,6 млн рублей из федерального и областного бюджета. Часть этих средств пойдет на обеспечение деятельности созданного на базе ГБУ ДПО «Самара-АРИС» Центра компетенций, призванного оказывать помощь в разработке бизнес-плана и подготовке необходимой документации, передает пресс-служба облправительства.