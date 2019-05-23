Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 23 мая, 19:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/05:
USD 64.42
-0.12
EUR 71.84
-0.13
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области создан новый кооператив

23 мая 2019 17:47
83
В состав организованной в апреле кооперативной организации, вошли 6 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Благодаря реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в Самарской области создан новый кооператив.

22 мая специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области посетили членов сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива «Рассвет» (СПП ССК «Рассвет») в муниципальном районе Челно-Вершинский. В состав организованной в апреле кооперативной организации, вошли 6 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

Цель объединения мелкотоварных производителей сельхозпродукции сами участники кооператива, в первую очередь, связывают с получением финансовой выгоды. Малым формам хозяйствования зачастую приходится реализовывать свою продукцию через перекупщиков по низким ценам в ущерб собственной прибыли. Создание кооператива призвано решить данную проблему за счет укрупнения партий товара и прямого выхода на рынки, а также за счет переработки, которая позволит повысить стоимость товара.

По словам председателя СПП ССК «Рассвет» Айрата Мазитова, деятельность кооператива будет направлена на производство и переработку молока: «Наш кооператив представляет собой полный замкнутый цикл: от производства кормов – до реализации продукции. Это позволяет не только обеспечивать себя всем необходимым, но и быть уверенным в качестве и экологичности своей продукции». Условиями вступления в кооператив является производство продукции на территории муниципального района и честная работа, так как именно доверие друг к другу служит основным принципом объединения.

Мнения о взаимовыручке и взаимопомощи придерживается и владелица личного подворья Марина Маряхина. Вступив в СПП ССК «Рассвет», девушка планирует принять участие в конкурсном отборе бизнес-проектов «Агростартап», реализуемого в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и кооперации. Сегодня хозяйство Марины насчитывает 9 дойных коров, 25 голов овец, небольшое количество кур, индеек и гусей и реализует молочные продукты как в Челно-Вершинском районе, так и на двух торговых точках Самары. Успешное прохождение конкурса позволит владелице подворья увеличить производство молока и провести существенную модернизацию техники и оборудования, которая будет способствовать сокращению сроков заготовки кормов, повышению качества производимой продукции. Повлияет конкурс и на занятость на селе: каждому победителю конкурсного отбора «Агростартапа» предстоит создать два новых рабочих места в соответствии с целевыми показателями. «У нас уже созданы рабочие места, в рамках участия в программе «Агростартап» будут созданы еще. Это хорошо не только для нас, но и для всей деревни», — поделилась Марина Маряхина.

Члены кооператива считают, что для достойного представления своей продукции нужно быть оригинальным, привлекательным и актуальным к современным потребительским запросам. Поэтому во главу угла в перерабатывающей деятельности СПП ССК «Рассвет» ставится производство сыров по оригинальным рецептам, а значит потребуется много молока. В связи с этим еще один претендент на участие в конкурсе Фаиль Мазитов планирует в рамках своего «Агростартапа» увеличить дойное поголовье. «В настоящее время мы ведем восстановление арендованных помещений для содержания скота. Работы предстоит много, но кто родился и вырос в деревне работы не боится. Да и коровам, которых мы уже присмотрели, нужно правильное содержание», — сообщил Фаиль.

Ильшат Тухватулин уже создал крестьянское (фермерское) хозяйство в прошлом году, а потому претендовать на участие в конкурсе «Агростартап» не может. Грезил о работе с тракторами с детства и дождаться запуска мероприятий национальных проектов уже не смог. Зато в планах Ильшата – получение грантовой поддержки по программе «Начинающий фермер», а вместе с ним обновление машинно-тракторного парка. Хозяйство молодого фермера занимает в СПП ССК «Рассвет» особое место, так как основным видом деятельности является производство кормов и комбикормов. «Моя зона ответственности внутри кооператива – обеспечение кормовой базы для животноводства, и в своем урожае я уверен, несмотря на различные погодные условия», — подчеркнул Ильшат Тухватулин.

«Увеличить поголовье коров, усилить и разнообразить переработку продукции и реализовывать ее не благодаря «сарафанному радио», а на своих торговых точках или даже через сетевые магазины – вот какие возможности открывает перед нами кооператив», — поделился Руслан Чернов, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член СПП ССК «Рассвет».

Напомним, о важности развития кооперации говорил в своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Необходимо скорректировать подход к оказанию государственной поддержки, сделав ее более точечной в сфере АПК. Сделать упор на создание системы поддержки фермам, развитие сельской кооперации, популяризации кооперативного движения. Для Самарской области этот вопрос крайне актуальный. В работу по вовлечению владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств в сельскохозяйственные потребительские кооперативы должны активно включиться главы районов и сельских поселений, тем более что финансовые инструменты для этого имеются. Это и гранты «Агростартап», и субсидии на возмещение до 50 % понесенных затрат. При этом процедуры получения господдержки необходимо упрощать».

Реализация региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» стала стимулом для создания нового кооператива неспроста. В рамках данных мероприятий не только владелец личного подсобного хозяйства может рассчитывать на государственную поддержку, но и весь кооператив в целом. Предусмотрено субсидирование до 50% затрат на приобретение имущества, техники и оборудования для переработки и сельскохозяйственных животных (кроме свиней), а также затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов данного кооператива. Всего на 2019 год в рамках федерального проекта на поддержку СПоКов и победителей конкурса «Агростартап» предусмотрено более 50,6 млн рублей из федерального и областного бюджета. Часть этих средств пойдет на обеспечение деятельности созданного на базе ГБУ ДПО «Самара-АРИС» Центра компетенций, призванного оказывать помощь в разработке бизнес-плана и подготовке необходимой документации, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 мая 2019  17:47
В состав организованной в апреле кооперативной организации, вошли 6 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
В Самарской области создан новый кооператив
В состав организованной в апреле кооперативной организации, вошли 6 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.  Социум
82
23 мая 2019  17:38
Заинтересованным в поиске работы гражданам рассказали о предприятии.
В транспортном предприятии «Самара Авто Газ» прошел День открытых дверей
Заинтересованным в поиске работы гражданам рассказали о предприятии.  Социум
69
23 мая 2019  17:09
С 23 по 29 мая.
В киноклубе «Треугольник» пройдет Всемирный Фестиваль короткометражных фильмов shnit Shorts
С 23 по 29 мая.  Социум
77
Весь список

Здравоохранение
23 мая 2019  14:17
Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и мастер-класс по приемам самообследования.
В микрорайоне «Крутые ключи» пройдет акция по ранней диагностике меланомы кожи
Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и... Здравоохранение
115
23 мая 2019  13:56
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам
Частные медорганизации тоже будут со временем подключат к единой системе. Здравоохранение
114
22 мая 2019  21:33
В выставочной части форума участвует Самарский государственный медицинский университет совместно с ООО "Робософт", входящей в состав группы компаний НПО "Андроидная техника".
Министр здравоохранения СО Михаил Ратманов принимает участие в конференции ЦИПР в Татарстане
В выставочной части форума участвует Самарский государственный медицинский университет совместно с ООО "Робософт", входящей в состав группы компаний НПО... Здравоохранение
298
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
1266
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
1358
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
1594
Весь список
Туризм
22 мая 2019  11:58
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО Туриада»
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
213
20 мая 2019  13:40
Стала известна дата проведения традиционного слета туристов имени Юрия Захарова в Самарской области
Стала известна дата проведения традиционного слета туристов имени Юрия Захарова в Самарской области
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
1340
17 мая 2019  13:15
В Самаре пройдет Первая ассамблея туристических городов ПФО
В Самаре пройдет «Первая ассамблея туристических городов ПФО»
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
1285
Весь список
Образование
23 мая 2019  13:18
В пермской гимназии девочкам завысили балл для зачисления
В пермской гимназии девочкам завысили балл для зачисления
Дети поступают туда по итогам обучения в подготовительной школе. Образование
133
23 мая 2019  12:50
На ремонт и благоустройство самарских школ, техникумов и детсадов в 2019 году потратят 1,1 млрд рублей Практически все контракты на работы заключены.
На ремонт и благоустройство самарских школ, техникумов и детсадов в 2019 году потратят 1,1 млрд рублей
Практически все контракты на работы заключены. Образование
164
23 мая 2019  10:48
Самарские выпускники почти не выбирают ЕГЭ по географии Испытания ждут больше 14 тысяч ребят.
Самарские выпускники почти не выбирают ЕГЭ по географии
Испытания ждут больше 14 тысяч ребят. Образование
153
Весь список

Культура
22 мая 2019  18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века!
Театр "Самарская площадь" отметит 30-летие спектакля «Играем Бидструпа»
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века!  Культура
275
22 мая 2019  10:39
Состоялось открытие Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост №8» в Новокуйбышевске
Состоялось открытие Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост №8» в Новокуйбышевске
Завершится фестиваль 25 мая уличным карнавальным шествием. Культура
217
21 мая 2019  12:46
Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
В состав жюри финального конкурсного отбора были приглашены видные деятели искусств РФ.  Культура
214
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
2054
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
1671
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
818
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1290
Весь список


Видео
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
480
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
437
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14554
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
571
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
610
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1404
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
400
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
507
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
465
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
889
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
809
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
748
Весь список

Мероприятия
В транспортном предприятии «Самара Авто Газ» прошел День открытых дверей
В киноклубе «Треугольник» пройдет Всемирный Фестиваль короткометражных фильмов shnit Shorts
На два дня Самара станет центром развития инноваций в области робототехники
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные