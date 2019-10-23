В Самарской области состоялся региональный форум координаторов движения «Волонтеры Победы»
23 октября 2019 17:41
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В рамках проекта «Добровольческий ресурсный центр Самарской области» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в регионе состоялся
Областной форум Движения «Волонтеры Победы».
С 16 по 18 октября 200 активистов движения (волонтеры, руководители муниципальных отделений, представители ВУЗов, ССУЗов и школ со всей губернии) прошли мотивационно-образовательную программу Форума. Ключевой темой мероприятия стала подготовка к году празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Первый образовательный день был посвящен знакомству и командообразованию. Участники смогли посоревноваться и при этом изучить новые успешные практики работы с молодежью в рамках Интеллектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда».
Ключевыми спикерами второго дня Форума стали руководитель проектов Дирекции Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по
региональному развитию и взаимодействию с партнерами Дамир Каюмов (Москва), федеральный проектный эксперт, автор и наставник проектов Игорь Крымский (Ижевск), главный консультант управления социальных сетей и индивидуальных коммуникаций Департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Алёна Алёшина, координатор направления «Моя история» в Самарской области Игорь Власенко и режиссёр фестиваля
«ВолгаФест», управляющий креативным агентством JK EVENT Сергей Кривчиков. Дамир Каюмов в своем выступлении отметил: «Самарское региональное
отделение - пример успешного развития движения «Волонтеры Победы».
Координаторы движения здесь являются передовиками в различных проектах и помогают Центральному штабу транслировать успешный опыт на всю Россию».
В рамках проекта «Диалоги с Героями» на Форуме была организована встреча с Героем Российской Федерации - Григорием Сергеевичем Кириченко, участником Афганской войны (1979-1989 гг.), операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994-1996 годов. Проект «Диалоги с Героями» реализуется Департаментом по делам молодежи Министерства образования и науки СО, при поддержке «Росмолодежи» и «Роспатриотцентра».
Завершилась образовательная программа форума панельной дискуссией «Навстречу 75-летию Победы». Спикерами дискуссии выступили заместитель министра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, заместитель председателя областного совета ветеранов Борис Борцов, председатель Самарского
регионального отделения «Волонтёры Победы» Сергей Андриянов. В ходе дискуссии координаторы местных отделений движения «Волонтеры Победы»
представили свои лучшие практики и предложения.
«Завершился очень интересный форум, где была разработана целая серия проектов, в том числе посвященных 75-летию Победы, - отметил Сергей Бурцев. -
Представлено много хороших идей, мне запомнилось несколько проектов: «Настоящие супергерои», также проект, связанный с «полотнищем» Победы, «Письма Победы» - все они актуальны для реализации, и мы обязательно будем их поддерживать на региональном уровне».
На торжественной церемонии закрытия всем участникам были вручены сертификаты о прохождения программы Форума. Также активисты региона получили благодарственные письма Благотворительного фонда «Память Поколений» за участие во Всероссийской акции «Красная Гвоздика». Пять лучших муниципальных отделений г.о. Тольятти, г.о. Октябрьск, г.о. Кинель, м.р. Красноармейский, м.р. Кинель-Черкасский были поощрены денежными сертификатами для развития и приобретения необходимой атрибутики, передает пресс-служба облправительства.
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