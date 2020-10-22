В Самарской области состоялись тактико-специальные занятия специальных подразделений силовых структур

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При координирующей роли оперативного штаба в Самарской области проведены тактико-специальные занятия, в которых приняли участие специальные подразделения Управления ФСБ России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области и Управления ФСИН России по Самарской области.

Согласно сценарию тренировки, четверо вооруженных преступников, совершивших ряд особо тяжких преступлений, укрылись в здании. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Операция по поимке злоумышленников была произведена с применением бронетехники и беспилотного летательного аппарата. Сотрудники спецподразделений произвели штурм здания, при этом один из злоумышленников был захвачен бойцами СОБР «Омега», остальные – нейтрализованы.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к действиям в сложных условиях.