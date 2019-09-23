В Самарской области состоится торжественное открытие центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 45 сельских общеобразовательных учреждениях региона созданы «Точки роста».Каждая из них состоит из двух кабинетов. Первый предназначен для преподавания основной образовательной программы, второй – для внеурочной работы с учениками.В 11:00 в образовательном центре с. Кинель-Черкассы им. Героя Советского Союза Елисова Павла Александровича муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области состоится торжественное мероприятие с участием представителей министерства образования и науки Самарской области, администрации района, учителей и обучающихся.Также в 11.00 торжественные мероприятия пройдут и в других «Точках роста», в них примут участие учителя, обучающиеся, представители администраций муниципальных районов.Центры цифрового и гуманитарного профилей оборудованы по последнему слову техники. В них есть квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности, 3-D принтеры, мобильные классы, интерактивные комплексы, а также современное программное обеспечение, которое позволит учиться по гибкимобразовательным технологиям, реализуя метапредметный подход. В «Точках роста» ученики найдут себя не только в техническом творчестве, в них созданы медиа-зоны, шахматные гостиные, коворкинг-центры. В них будут обучаться более 15 тысяч детей.«Благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется в России по инициативе Президента, у нас есть уникальная возможность создать для детей, проживающих в сельской местности, современные условия для получения образования, - отмечает министр образования и науки Самарской области. - Губернатор Самарской областив ежегодном Послании сделал акцент на том, что нужнообновлять не только оборудование в школах, но нужно менять и учебные программы. Центры «Точка роста» как раз дают возможность применятьсовременные подходы в преподавании таких предметов, как ОБЖ, информатика, технология».До 2022 года в Самарской области будут созданы 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точек роста» в дополнение к тем, которые начнут свою работу 24 сентября, передает пресс-служба облправительства.