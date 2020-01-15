В Самарской области состоится форум о правовой грамотности в сфере ЖКХ

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16 января в 11.00 при организующей роли Общественной палаты Самарской области состоится Региональный Форум «Правовая грамотность жителей в сфере ЖКХ – основа развития гражданского общества в Самарской области».Участие в мероприятии примут представители органов власти и органов местного самоуправления, контрольных и надзорных органов, представители НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской, члены общественных советов (палат) муниципальных образований Самарской области, представители советов МКД, ТСЖ, ЖСК, ТОС и др. Гость мероприятия – заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» С.В.Разворотнева.