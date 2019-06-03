В Самарской области широко отметили Международный день защиты детей
3 июня 2019 15:35
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Аквагрим, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, конкурс рисунков на асфальте, спортивные и танцевальные площадки, настольные игры – это лишь малая доля всевозможных развлечений, предложенных в этот день юным гостям парка и их родителям. В играх и веселых конкурсах смогли поучаствовать ребята всех возрастов.
На аллее одного из верхних ярусов расположилась большая площадка ГТО, где все желающие могли сдать нормы спортивного комплекса. Настроения и позитива добавляла задорная музыка, ростовые куклы театра «Пластилиновый дождь», воздушные шары, искрящиеся на солнце мыльные пузыри и, конечно, детский смех и улыбки.
«Сегодня здесь царит атмосфера настоящего, большого детского праздника, - делится впечатлениями мама шестилетнего Артема Ирина Богданова. – Развлечения можно найти на любой вкус, по-моему, этот парк отлично подходит для проведения такого мероприятия». Сам же Артем со сверстниками увлеченно участвовал в спортивной эстафете, ловко ведя футбольный мяч между «флажками».
«Мне очень понравилось смотреть, как можно делать разные узоры и фигурки из овощей и фруктов, - с восторгом рассказывает восьмилетняя Юля Башкина о мастер-классе по карвингу. – Когда я вырасту, я обязательно научусь делать так же, и мои блюда для гостей будут самыми красивыми!»
Организовать такой замечательный праздник для самарской детворы удалось общими усилиями министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, регионального Минобра, более чем десятка общественных организаций, целого ряда образовательных учреждений, волонтеров.
Поздравил с праздником жителей области губернатор Дмитрий Азаров:
«Дети – это наше продолжение и наше будущее. И от того, насколько они защищены, насколько эффективно решаются сегодня задачи, направленные на создание благоприятных условий для их развития, будет зависеть то, в какой стране мы будем жить завтра. Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей, создание равных возможностей для полноценного развития детей и в дальнейшем будет важнейшим направлением работы регионального правительства. Благодаря нацпроектам мы сможем опережающими темпами вести строительство и обновление школ, будем создавать новые, ремонтировать и переоснащать уже имеющиеся детские поликлиники, в ближайшие годы обеспечим стопроцентную доступность дошкольных учреждений для детей всех возрастов.
Счастливое, беззаботное детство – это то необходимое, что мы можем и должны дать нашим детям. Хочу искренне поблагодарить всех, на ком лежит ответственность за обучение и воспитание подрастающего поколения, защита интересов наших юных граждан.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и, конечно, счастья вашим детям в мирной, свободной, процветающей стране – России!»
«Сегодня главные действующие лица нашего торжества – конечно, дети, - говорит замминистра областного Минсоцдемографии Регина Воробьева. – Этот праздник хоть и традиционный, но на этот раз он проходит в первый год Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, поэтому его подготовке мы уделили особое внимание. Сегодня кроме самарских ребят в Струкачи приглашены малыши и школьники со всей области – это тысяча детей, среди которых есть и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья. Всех объединяет хорошее настроение, радость и веселье. А запечатлеть и сохранить на память эти приятные моменты кроме профессиональных представителей прессы помогают наши юные корреспонденты из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Иволга», где уже несколько лет работает детское телевидение. Надеюсь, что наш праздник ребятам понравится».
В течение дня на главной сцене полным ходом шел большой концерт. Зрителей радовали представители лучших детских творческих коллективов города – танцоры, вокалисты, гимнасты и даже группа юных барабанщиков – у всех была возможность продемонстрировать свои таланты.
Вместе с торжествами, приуроченными к Дню защиты детей, 1 июня началась летняя оздоровительная кампания и уже около 4,5 тыс. детей со всей области заехали в летние детские оздоровительные центры, передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
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Комментарии
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