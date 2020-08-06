В Самарской области сегодня состоится эфир с Еленой Бабий

Она расскажет о наиболее эффективных способах взаимодействия граждан и власти.
В четверг, 6 августа в 17:00 из пресс-центра Самарского областного вещательного агентства состоится онлайн-трансляция встречи с руководителем департамента по работе с обращениями граждан и организаций Администрации губернатора Самарской области Еленой Бабий. Она расскажет о наиболее эффективных способах взаимодействия граждан и власти, с какими вопросами чаще всего обращаются к губернатору жители, и как сам глава региона инспектирует работу своих подчиненных в сети.
Присоединиться к трансляции и задать свои вопросы по теме беседы можно в официальном сообществе Самарской области
в социальной сети Вконтакте, а также на портале Sova.info.
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