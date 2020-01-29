В Самарской области с каждым годом все больше востребована такая мера поддержки, как социальный контракт
29 января 2020 14:06
111
Большая семья — это не только большое счастье, но и огромная ответственность, и немалые потребности. Порой таким семьям бывает нелегко справиться с материальными проблемами самостоятельно. Но государство их без внимания не оставляет.
В Самарской области с каждым годом все больше востребована жителями такая мера поддержки, как социальный контракт. На нее особое внимание в своем Послании обратил Президент страны Владимир Путин. "Социальный контракт призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела", — отметил глава государства. Неоднократно говорил о важности развития этой практики и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Первые соцконтракты в регионе были заключены еще в 2010 году. Их цель — поддержка малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. Важно, что такая помощь государства позволяет не только выйти из трудной жизненной ситуации, но и заложить основу для дальнейшего благополучия на длительный срок.
У семьи Вацаевых есть участок земли в 27 соток, огород, телята, раньше держали коз и кур. Люди они трудолюбивые и большого хозяйства не боятся — напротив, хотят крепче встать на ноги, растить детей в достатке. "Когда прошлой осенью сосед предложил мне купить корову и встал вопрос об оплате в 50 тысяч рублей, я вспомнил о социальном контракте, — рассказывает Артур. — Мы собрали необходимые документы и уже через месяц получили одобрение в комплексном центре социального обслуживания населения". Дальше – несложные формальности: заключили договор купли-продажи, заручились справками, что животное здорово, и теперь уже ждут от своей кормилицы приплод — в марте на свет появится еще один теленок.
Ухаживают супруги за коровой вместе. "Молока, сметаны, творога и масла на семью вполне хватит, — говорит Артур, — все свежее, свое, полезное. Конечно, для нашей многодетной семьи такая поддержка очень ощутима".
В течение года специалисты КЦСОН несколько раз посетят Вацаевых, чтобы убедиться в том, что условия социального контракта соблюдаются — животное должно быть здорово и ухожено и приносить семье пользу. А спустя еще три года им можно будет снова подать заявку в органы соцзащиты и получить средства в рамках соцконтракта на какие-то другие цели, например на постройку теплицы.
"В 2019-м жителями Волжского района заключено 63 социальных контракта на общую сумму почти 2,5 миллиона рублей, — рассказывает заведующая отделением срочных социальных услуг КЦСОН Поволжского округа Светлана Коростина. — Мы отмечаем, что с каждым годом получателей этой меры поддержки становится все больше. Для жителей Волжского района наиболее актуальной потребностью является развитие личного подсобного хозяйства — приобретение коровы молочной породы, коз, кур, постройка теплиц или пасеки".
Материальную помощь на основании социального контракта можно получить на профессиональную подготовку (переподготовку) с последующим трудоустройством, для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства, на другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.
Размер денежной выплаты по социальному контракту составляет до 50 000 рублей.
Всего в Самарской области за период предоставления выплаты заключено 13 874 социальных контракта. Такая мера поддержки наиболее актуальна для жителей сельской местности — 71% в 2019 году и 78% в 2018 году. По области наибольшее количество социальных контрактов заключено в Кинельском, Волжском, Большечерниговском районах, Сызрани и Кинеле.
Фото: vkonline.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 января 2020 15:35
Узнать о наличии задолженности, а также погасить ее уже сегодня можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Социум
68
29 января 2020 15:29
Награждение прошло в ходе расширенного заседания Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при УПЧ в СО. Социум
71
29 января 2020 14:38
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Тольятти стартовал музыкальный флэшмоб «Песенник Победы». Социум
124
Здравоохранение
29 января 2020 13:42
По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека. Здравоохранение
121
29 января 2020 09:55
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений. Здравоохранение
153
28 января 2020 20:16
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений. Здравоохранение
306
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
36
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
379
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15244
Туризм
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
481
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
426
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1571
Образование
29 января 2020 11:09
Все диссертации теперь тщательно проверяются еще до защиты, и не только на заимствования. Образование
156
28 января 2020 17:23
В опорном университете прошли праздничные торжества. Образование
258
28 января 2020 15:26
Традиционная встреча с родителями выпускников школ Самарской области прошла в формате видеоконференции. Образование
346
Культура
28 января 2020 20:02
Мероприятие посвящено британской рок-группе «Uriah Heep». Культура
274
28 января 2020 12:29
Он состоится 14 февраля. Культура
187
27 января 2020 10:59
Для них прозвучала песня. Культура
208
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
312
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15726
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
18
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
77
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
106
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
393
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2027
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
741
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1653
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1364
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
941
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
958
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1419
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1503
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1771
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2887
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3426
Мероприятия