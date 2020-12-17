В Самарской области рассказали, будет ли 31 декабря считаться выходным днем.

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Решение о назначении нерабочим днем 31 декабря остается за руководителями организаций. Никакого общего мнения по этому вопросу не будет. Правительство РФ в текущем году позволило каждому региону отдельно принимать решения.

Если работодатель решит сделать день празднования Нового года рабочим, то работники смогут уйти домой на час раньше.

Напомним, в январе россияне будут отдыхать с 1 по 10 число (пятница-воскресенье). Такой календарь праздничных и выходных дней утвердило Правительство РФ, сообщает ГТРК Самара.