В Самарской области провели профилактические сборы по профилактике наркомании «Вместе мы сила!»

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В сборах приняли участие 70 лидеров молодежного антинаркотического движения из Жигулевска, Отрадного, Чапаевска, Безенчукского и Красноармейского районов. На дискуссионных площадках, мастер-классах, тренингах, семинарах участники вместе с экспертами обсудили конструктивные пути решения проблем, связанных с профилактикой наркомании в молодежной среде.«Молодежь – это самая социально подвижная группа населения, она наиболее восприимчива к любого рода информации. Негативную информациювоспринимают так же, как и позитивную. И в этом совершенно нет их вины, это особенности возраста. Наша задача – доносить до молодых людейправильную и полезную информацию, учить их думать, анализировать, фильтровать информацию, которая к ним попадает. Эти сборы – лишьнебольшая часть глобальной профилактической работы, которая ведется в Самарской области. И самое главное, что эта работа не может прекращаться. Мы не можем остановиться, достигнув какого-то результата. Профилактика должна вестись систематически», - отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.В рамках образовательной программы участники совместно с приглашенными тренерами и специалистами прошли обучение профилактической технологии «Социальный театр» и уже запланировали её реализацию в своих городах и районах. Также участники молодежного театра профилактики негативных процессов в молодежной среде г.Чапаевска представили постановку «Звезда над крышей».«Особенностью социального театра является прямой контакт артистов со зрителями. Он дает возможность проживания настоящих и игровых ситуаций, с разрешением конфликтных моментов. С участниками сборов мы познакомились с технологией, разработали три профилактических сценария, которые они смогут использовать на территории своих муниципалитетов с учетом особенностей и запросов молодежной среды», – поделилась координаторантинаркотического молодежного волонтерского движения Волгоградской области Ирина Чехина.Организатором Сборов стал Молодежный центр «Выбор» г.о. Чапаевск, при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.