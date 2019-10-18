В Самарской области прошли рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с детьми

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Госавтоинспекцией региона 15 и 17 октября 2019 года проведены целенаправленные профилактические мероприятия на территории обслуживания всехтерриториальных подразделений области, направленные на соблюдение водителями правил перевозки детей в салоне автомобиля, проезда нерегулируемых пешеходных переходов, а так же соблюдению правил дорожного движения гражданами, в том числе несовершеннолетними, при переходе проезжей части.В период проведения мероприятий, наряды ДПС в приоритетном порядке были выставлены в районе образовательных организаций (школ и детских садов), согласноанализу аварийности в местах ранее совершенных ДТП.За 2 дня рейда сотрудниками Госавтоинспекции выявлено:- 120 нарушений по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей);- 172 нарушения по ст.12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам);- 257 нарушений по ст.12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходами);- 129 фактов нарушений ПДД несовершеннолетними - пешеходами.Всего было задействовано 513 сотрудников ГИБДД региона.В Образовательных организациях области с учащимися проведено 316 профилактических бесед по безопасности дорожного движения, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области