В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Неизвестного солдата»

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3 декабря в 11.00 на площади Славы состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню Неизвестного солдата.

День неизвестного солдата – памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря.

Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и, чьи имена остались неизвестными.

Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

5 ноября 2014 года Указ об установлении памятной даты – День Неизвестного Солдата – подписал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Мемориал включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов нашей страны.