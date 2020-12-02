В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата

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3 декабря 2020 года в Самарской области пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Неизвестного солдата. Жители региона смогут возложить цветы к памятным мемориалам, принять участие в онлайн-тесте о Великой Отечественной войне.

Во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области в этот день пройдет акция «Огонь памяти». Представители общественных организаций, участники военно-патриотических объединений, клубов, юнармейцы возложат цветы и свечи к памятным воинским мемориалам в честь погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В образовательных организациях региона пройдут Уроки Памяти. Члены Поискового движения России расскажут детям и подросткам о важности сохранения памяти о неизвестных бойцах и их подвигах по всему миру.

В этот день все желающие в онлайн-формате смогут пройти тестирование на знание истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Проверить свои знания можно по ссылке.

Вечером в областной столице состоится акция «Свет Памяти». Самарская телебашня окрасится в цвета вечного огня – красный, желтый, оранжевый с изображением летящих журавлей, символа Акции. Новый сценарий архитектурно-художественной подсветки телебашни филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» разработан специально в честь Дня Неизвестного солдата.

Напомним, что День Неизвестного солдата — памятная дата в России. С 2014 года в этот день чтят память погибших и пропавших без вести российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. В 1966 году, к 25-летию разгрома гитлеровских войск под Москвой, в этот день был перенесён прах неизвестного солдата из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду, передает пресс-служба облправительства.