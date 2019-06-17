В Самарской области пройдет семинар-совещание Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

27

В 9.00 перед началом совещания более ста участников мероприятия соберутся на площади Славы, где возложат цветы к Вечному огню.Для участия в семинаре-совещании в Самару прибудут: руководители общероссийской ветеранской организации и руководители региональных структурных подразделений данной организации из субъектов Приволжского федерального округа и других регионов страны. В совещании также примут участиеруководители городских и районных структурных подразделений Самарской областной общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РоссийскойФедерации.В ходе дискуссии перед участниками встречи выступит председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных СилРоссийской Федерации генерал армии Виктор Ермаков. Представители регионов ПФО поделятся своим опытом участия ветеранских организаций в подготовке к празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Программой пребывания в Самаре руководителя Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Ермакова также предусмотрено посещение Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, знакомство с самарским опытом работы по патриотическому воспитанию молодежи, передает пресс-служба облправительства.