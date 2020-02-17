В Самарской области пройдет прямая линия на тему регистрации и прекращения ипотеки

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19 февраля с 10.30 до 11.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой начальник отдела регистрации ипотеки Аделаида Викторовна Гук ответит на вопросы, связанные с регистрацией и прекращением ипотеки, в том числе:- Почему важно соблюдать форму и содержание договора об ипотеке и каковы последствия несоблюдения критериев, установленных законодательством?- Что надо помнить тем, кто выплатил ипотеку?- Какие правила стоит знать при распоряжении имуществом несовершеннолетних?Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.