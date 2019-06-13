В Самарской области пройдет масштабная выставка военной техники с показными стрельбами

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На выставке будут предоставлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, среди которых зенитно-ракетный комплекс «С-300» и самоходная гаубица «Мста-С». Гости смогут увидеть выполнение стрельб из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», артиллерийского орудия «Хоста». Также состоятся показные стрельбы из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74, пулеметов ПКТ, гранатометов АГС-17. Военнослужащие разведывательных подразделений продемонстрируют современную экипировку «Ратник», ножи разведчиков «НРС-2» и «Басурманин».Выставка будет проходить с 11 до 15 часов., передает пресс-служба ЦВО.Фото из открытых источников