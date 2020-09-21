В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»

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С 23 по 24 сентября 2020 года в Самарской области будет проведена инклюзивная платформа «Крылья возможностей». Обсудить вопросы развития инклюзивного сообщества соберутся около 100 участников со всего Приволжского федерального округа - представители некоммерческих организаций, общественные активисты, занимающиеся улучшением качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлечением внимания к сфере инклюзии.

Инклюзивная платформа «Крылья возможностей» впервые проводится в Самаре. Основной задачей платформы является разработка новых методик и технологий в инклюзивном подходе к жизни и публичное обсуждение вопросов, связанных с формированием ответственного и уважительного отношения к людям с ОВЗ, активным включением их во все социальные процессы.

Ключевым событием платформы станет панельная дискуссия «Инклюзивные клубы в России. Новые тренды». Спикерами станут Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи, Евгений Хохлунов, заместитель директора по взаимодействию с госорганами GR «Яндекс», Илья Зотов, член Общественного совета Министерства транспорта России, Игорь Думенко, директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Государственный музей - культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского», Иван Бирюков, генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей». Они обсудят возможности создания и развития инклюзивных клубов в регионах России.

Организатором проведения инклюзивной платформы «Крылья возможностей» В Самарской области являются Федеральное агентство по делам молодежи и департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.