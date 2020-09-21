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В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»

21 сентября 2020 17:47
140
Ключевым событием платформы станет панельная дискуссия «Инклюзивные клубы в России. Новые тренды»

С 23 по 24 сентября 2020 года в Самарской области будет проведена инклюзивная платформа «Крылья возможностей». Обсудить вопросы развития инклюзивного сообщества соберутся около 100 участников со всего Приволжского федерального округа - представители некоммерческих организаций, общественные активисты, занимающиеся улучшением качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлечением внимания к сфере инклюзии.

Инклюзивная платформа «Крылья возможностей» впервые проводится в Самаре. Основной задачей платформы является разработка новых методик и технологий в инклюзивном подходе к жизни и публичное обсуждение вопросов, связанных с формированием ответственного и уважительного отношения к людям с ОВЗ, активным включением их во все социальные процессы. 

Ключевым событием платформы станет панельная дискуссия «Инклюзивные клубы в России. Новые тренды». Спикерами станут Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи, Евгений Хохлунов, заместитель директора по взаимодействию с госорганами GR «Яндекс», Илья Зотов, член Общественного совета Министерства транспорта России, Игорь Думенко, директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Государственный музей - культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского», Иван Бирюков, генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей». Они обсудят возможности создания и развития инклюзивных клубов в регионах России. 

Организатором проведения инклюзивной платформы «Крылья возможностей» В Самарской области являются Федеральное агентство по делам молодежи и департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 

 

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18 сентября 2020  22:05 
Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Экономика региона
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Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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