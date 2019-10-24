В Самарской области пройдет финал XII областного смотра часовых Постов № 1

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Финал XII областного смотра часовых Постов № 1 пройдет 25-26 октября на базе военной части в Безенчукском районе. В финальном этапе смотра примут участие 18 лучших строевых групп 12 городов и районов Самарской области.Финалисты определились по итогам 4-х отборочных туров, в которых приняли участие 40 строевых групп из 27-ми городов и районов региона. В финал вышло 18 строевых групп из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Октябрьска, Похвистнево, Отрадного, Пестравского, Елховского, Шигонского, Богатовского и Сергиевского районов. Теперь эти строевые группы соберутся на базе воинской части №18664 в Безенчукском районе, чтобы определить лучших.Финал Смотра пройдет по трем номинациям: «Часовые Памяти!», «Равнение на знамя!» и «Плац-парад». У участников буду оценивать знание Устава ВС РФ,владение строевым шагом и военными ритуалами, такими как возложение корзины, венка, гирлянды к памятнику, преклонение и представление знамени, действиязнаменной группы при исполнении Гимна страны.В программу XII областного смотра часовых Постов № 1 включены историческая викторина «Память возвращает нас в Афганистан» и конкурс литературно-музыкальных композиций «Эхо Афганской войны».Победители XII областного смотра часовых Постов № 1 получат право представлять Самарскую область на всероссийских и межрегиональных мероприятиях для активистов постовского молодежного движени, передает пресс-служба облправительства.