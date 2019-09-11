В Самарской области пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка – 2019

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В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.В тематических разделах выставки будут представлены техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационно-консультационное обеспечение АПК, финансовые услуги. Состоится демонстрационный показ сравнительных экспресс-испытаний почвообрабатывающих агрегатов с передачей результатов по беспроводным каналам связи в режиме реального времени.В этом году уже в восьмой раз украшением мероприятия станет проведение конкурсного показа лучших сельскохозяйственных животных региона. Мероприятие подобного рода в Поволжье проводится только в Самарском регионе.На выставке будет размещен мобильный пункт приема экзаменов в виде специального автобуса, в котором будет проходить презентация образовательного учреждения по возможности сдачи экзаменов на право управления самоходными машинами.13 сентября 2019 года с 14.00 часов до 15.30 часов запланировано проведение конкурса по теме «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) по категориям АI, С». В рамках него сотрудниками Гостехнадзора будет проведен семинар на тему «Возможности обучения и сдачи экзаменов на право управления самоходными машинами по категориям и возможности получения данных госуслуг в электронном виде».13 сентября 2019 года пройдет праздничное открытие выставки с участиием Чемпиона Мира по Баяну, Кавалера серебряного ордена за заслуги перед Отечеством Дмитрия Храмкова и балета New Face.14 сентября 2019 года выступит эстрадная певица Катерина Голицына.На «Сельской улице» будут представлены экспозиции всех 27 муниципальных районов Самарской области. В рамках экспозиции представлена продукция ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества муниципалитета.Джигитовочная группа «Борская Крепость» конноспортивного отделения Борской ДЮСШ порадуют гостей и участников выставки групповыми показательными выступлениями.Обширная программа в формате мастер-классов приготовлена ГБУ ДПО «Самара-АРИС».Добраться до выставки можно на бесплатном автобусе от остановки пл. Кирова или на маршрутном автобусе № 126 до остановки «Дорожник» с 9.00 до 16.00 с 13,14 сентября и с 9.00 до 13.30 15 сентября, передает пресс-служба облправительства.