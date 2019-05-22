В Самарской области пройдет День славянской письменности и культуры

134

24 мая в 14:00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — просветителей славян, создателей славянской азбуки. Торжественные мероприятия начнутся одновременно в Москве и столицах субъектов Российской Федерации.В рамках концертной программы будут исполнены:«Гимн Кириллу и Мефодию», Стихиры русским святым «Земле Русская», «Исполла эти деспота», «Христос Воскресе» (муз. А. Кастальский), «Многая лета» (муз. С. Прокофьева), «Попутная песня» (муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника), русская народная песня «Звонили звоны»,«Серенада» (П.И. Чайковский), «Песня про варенье» из мультфильма «Маша и медведь» (муз. В. Богатырева, сл. В. Жука), «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского), «Старый клен» из к/ф «Девчата» (муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского), «Я люблю тебя жизнь» (муз. Э.Колмановского, сл. К. Ваншенкина), «Березы» (муз. И. Матвиенко, сл. М. Андреева), «Трава у дома» (муз. В. Мигуля, сл. А. Поперечного), «Нарисовать мечту» (муз. и сл. О. Газманова), «Беловежская пуща», «Фантазия на музыку И. Дунаевского, «Песня о Волге» (муз. И.Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача, из к\ф «Волга-Волга»), «Желаю тебе, земля моя» (муз. Ю. Саульского, сл. Л. Завальнюка).Единый для всех репертуар в Самаре исполнят солисты, любительские и профессиональные хоровые коллективы, сводные хоры учащихся детских школ, передает пресс-служба облправительства.Фото: opera-samara.net