В Самарской области проходят торжества по случаю Дня народного единства

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С государственным праздником жителей региона поздравил губернатор Дмитрий Азаров.Глава региона подчеркнул: в 1612 году люди разных национальностей, культур и сословий совершили подвиг, значение которого для российской государственности переоценить невозможно.«Народное ополчение вернуло страну из состояния раскола — к государственности, от разобщенности — к единству дел и помыслов. И сегодня этот день напоминает нам о самом главном. О том, что нас объединяет и сплачивает. Это наши родные и друзья, наша история и культурные ценности, наши традиции дружбы и единства разных народов. И, конечно, любовь к наше великой Родине — России, и к Самарской области как части большого многонационального государства».Единство — важнейшее достояние самарской земли, где в дружбе и согласии живут люди более 150 национальностей и 20 конфессий. И каждый человек — будь то заслуженный ветеран или молодой профессионал — вносит свой вклад в развитие региона, формирует его будущее.Дмитрий Азаров акцентировал внимание, что мощным объединяющим началом являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. В работу по их реализации должна включиться вся нация, подчеркнул губернатор.«Без вовлечения каждого гражданина России, каждого жителя Самарской области в реализацию нацпроектов очень сложно добиться тех амбициозных целей и задач развития нашего государства, которые ставит перед нами Президент, страна, весь народ. Нацпроекты — это наше общее дело и общая ответственность. Это шанс, данный нашему поколению, сделать жизнь лучше, полнее, насыщеннее. Это фундамент, на котором строится будущее нашей страны и Самарской области. Уверен, объединив усилия, мы достойно решим все поставленные задачи», — резюмировал губернатор.Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников отметил:«Для всех нас — патриотизм- это служение Родине, это связь времён и поколений, это — именно то, что всегда помогало нам преодолевать асе испытания. В Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова идёт большая работа по реализации нацпроектов и Стратегии развития региона. Стоящие перед нами задачи масштабны, но все мы объединены созидательной силой труда и любовью к родному краю. А это — надежная гарантия выполнения всех задач».С особым трепетом отмечает сравнительно молодой праздник Герой России, депутат Государственной думы РФ Игорь Станкевич. По его словам, более четырех веков назад простой народ совершил настоящий подвиг.«После этого ни разу не было такого подлого времени, — уверен Герой России. — Были сложные времена, приходилось защищать Родину, но всегда были мужики, которые вставали на защиту Отечества. Для меня это такой же день, как День защитника Отечества. Это день подвига, день преклонения перед мужеством наших предшественников».По мнению почетного председателя Самарского реготделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», генерал-лейтенанта Анатолия Шаповалова, события 1612 года наглядно доказали, что сплоченность народа — залог прошлых и будущих побед.«Сама история показала — только в единстве наша сила. Надо отбросить все мелочи и сплотиться. Только тогда будет и семья, и город, и область, и страна, и народ, который способен выполнить все поставленные задачи», — уверен ветеран Вооруженных Сил.На торжественном вечере глава региона вручил госнарграды. Орденом Дружбы был награжден президент ГК «ТЯЖМАШ» Сергей Трифонов, Почетную грамоту Президента РФ получил Анатолий Шаповалов, заслуженным врачом РФ стала врач-рентгенолог Самарской областной больницы имени В.Д. Середавина Светлана Луценко, ряд наших земляков получили региональные госнаграды, передает пресс-служба облправительства.