98

Дмитрия Азарова. Сегодня рассказывают о том, как правильно оформить заявку, документы. Важно и наполнение самого проекта. Эксперты рекомендуют новичкам не претендовать сразу на большие суммы, так больше вероятности получить одобрение комиссии. Семинары проходят по поручению Губернатора. Сегодня рассказывают о том, как правильно оформить заявку, документы. Важно и наполнение самого проекта. Эксперты рекомендуют новичкам не претендовать сразу на большие суммы, так больше вероятности получить одобрение комиссии. В 1-м цикле встречи прошли с июня по ноябрь 2019 г. Результатом обучения стало удвоение поданных и выигранных заявок, а также величина выигранных грантов. По итогам 1 конкурса 2020г. Фонда президентских грантов, Самарская область - на 2 месте по количеству победителей (исключая Москву и Спб).



С февраля по март в Самарской области проходят обучающие семинары и тренинги для некоммерческих организаций (НКО), желающих получить поддержку Фонда президентских грантов.Своим опытом делятся те, кто уже успешно реализовал проекты. Слушатели - руководители ТОС Самары и Тольятти.