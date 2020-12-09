В Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества

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Сегодня в России отмечается День Героев Отечества.

В этот день во всех муниципалитетах региона проходят памятные мероприятия. В столице региона цветы к вечному огню возложили Губернатор Дмитрий Азаров, главный фед.инспектор по Самарской области Юрий Рожин, депутаты, руководители силовых ведомств.

В реестре Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» числится 378 человек Героев Отечества, имеющих в разное время связь с Самарской областью.

В Самарской области 130 образовательных учреждений носят имена Героев Отечества.