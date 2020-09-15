В Самарской области проходит общественная акция «Народное признание 2020»

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Награждение победителей традиционно состоится в конце декабря.

Тринадцатый год подряд в Самарской области проходит общественная акция «Народное признание», как и прежде ее основная задача – определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

В 2020 году формат акции претерпел изменения – появился муниципальный этап, в ходе которого в течение августа каждый муниципалитет собирал заявки от инициативных групп. С 1 по 30 сентября в районах и городах проходит общественное голосование, с 1 октября по 15 октября муниципальные комиссии выберут кандидатов, которые примут участие в отборочном этап акции, когда будут определены номинанты «Народного признания 2020».

В ходе общественного голосования, которое пройдет с 10 по 30 ноября, жители губернии определят лауреатов 2020 года. Награждение победителей традиционно состоится в конце декабря.

«Народное признание» в 2020 году пройдет по следующим номинациям: «Память и Слава», «Наследники Победы», «Признание и Уважение», «Герои нашего времени», «Единство и Успех», «Мы Вместе»

Стоит отметить, что 2020 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы.

В этом году появились четыре новые номинации. В номинации «Память и Слава» могут принимать участие люди, которые внесли значительный вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи, социальную поддержку и защиту прав ветеранов, сохранение исторической памяти.

Номинация «Мы Вместе» посвящена тем, кто проявил себя в общественной, волонтерской и других видах деятельности в период повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Наследники Победителей» достигли значительных результатов в науке, спорте, искусстве, общественной деятельности и прочих видах деятельности на территории Самарской области, возраст конкурсантов – не старше 25 лет.

Конкурсантами номинации «Герои нашего времени» могут быть физические лица, совершившие героические и мужественные поступки в современных условиях, бескорыстно оказавшие помощь людям, преодолевшие трудные жизненные ситуации.

Положение об акции и электронная версия заявки размещены на сайте www.samregion.ru