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В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев. Благодаря возможностям видеоконференцсвязи он, несмотря на особый период, вновь объединяет самых активных,неравнодушных жителей со всей губернии. В Самаре волонтеры собрались, в том числе, в штабе реготделения «Волонтеров Победы».

Напомним, штаб «Волонтеров Победы» начал работать в стенах ОДО благодаря инициативе Главы региона. В прошлом году Дмитрий Азаров обсудил с командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО Андреем Колотовкиным перспективу объединить в ОДО военно-патриотические организации. Благодаря поручению Губернатора и региональной поддержке теперь у каждого объединения, в том числе, и «Волонтеров Победы», впервые появились собственные помещения и материально-техническое обеспечение для занятий с активистами, музейных экспозиций.

Добровольцы поблагодарили Губернатора за постоянное внимание и поддержку волонтерского движения. Как отметил Дмитрий Азаров, в самарском регионе добровольчество имеет многолетнюю историю. Активность наших ребят неоднократно отмечалась и на федеральном уровне. «Это состояние души многих и многих людей, жителей Самарской области. И когда человеку нужна помощь, они готовы откликнуться и готовы ее оказать. Не случайно около 150 тысяч добровольцев сегодня официально на территории Самарской области. Это выдающийся результат!»- подчеркнул Губернатор.

«Я знаю, что своим примером вы вдохновляете все новых и новых людей, людей разных поколений, разных специальностей к добровольческому движению, к тому, чтобы вместе творить добро! - подчеркнул Глава региона.-Наш регион очень часто задает новые тренды развития добровольчества. Можно много проектов вспомнить - это и замечательные проекты в сфере инклюзии, и наш проект, который также приобрёл всероссийскую известность, «Том Сойер фест», который неоднократно уже отмечен Президентским грантом, и многие другие».

Фото: Департамент информационной политики