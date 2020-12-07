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В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев

7 декабря 2020 12:44
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В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев

В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев. Благодаря возможностям видеоконференцсвязи он, несмотря на особый период, вновь объединяет самых активных,неравнодушных жителей со всей губернии. В Самаре волонтеры собрались, в том числе, в штабе реготделения «Волонтеров Победы».

Напомним, штаб «Волонтеров Победы» начал работать в стенах ОДО благодаря инициативе Главы региона. В прошлом году Дмитрий Азаров обсудил с командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО Андреем Колотовкиным перспективу объединить в ОДО военно-патриотические организации. Благодаря поручению Губернатора и региональной поддержке теперь у каждого объединения, в том числе, и «Волонтеров Победы», впервые появились собственные помещения и материально-техническое обеспечение для занятий с активистами, музейных экспозиций.

Добровольцы поблагодарили Губернатора за постоянное внимание и поддержку волонтерского движения. Как отметил Дмитрий Азаров, в самарском регионе добровольчество имеет многолетнюю историю. Активность наших ребят неоднократно отмечалась и на федеральном уровне. «Это состояние души многих и многих людей, жителей Самарской области. И когда человеку нужна помощь, они готовы откликнуться и готовы ее оказать. Не случайно около 150 тысяч добровольцев сегодня официально на территории Самарской области. Это выдающийся результат!»- подчеркнул Губернатор.

«Я знаю, что своим примером вы вдохновляете все новых и новых людей, людей разных поколений, разных специальностей к добровольческому движению, к тому, чтобы вместе творить добро! - подчеркнул Глава региона.-Наш регион очень часто задает новые тренды развития добровольчества. Можно много проектов вспомнить - это и замечательные проекты в сфере инклюзии, и наш проект, который также приобрёл всероссийскую известность, «Том Сойер фест», который неоднократно уже отмечен Президентским грантом, и многие другие».

Фото: Департамент информационной политики

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Комментарии

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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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