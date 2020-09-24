В Самарской области проходит 2 этап командно-штабного учения по ликвидации ЧС

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23 сентября в Самарской области проходит 2 этап комплексного командно-штабного учения под руководством МЧС России по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

Целью учения является совершенствование навыков в отработке алгоритмов действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС при реагировании на чрезвычайную ситуацию, связанную с аварийным разливом нефтепродуктов.

В ходе второго этапа Учения продолжилась работа межведомственного оперативного штаба, органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

По замыслу командно-штабного учения на объекте нефтегазовой отрасли произошла авария. В результате разгерметизации резервуара произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Возникла опасность возгорания нефти и нефтепродуктов. В зону условной ЧС выдвинулись подразделения экстренных служб региона, которые будут оперативно ликвидировать последствия ЧС.

Взаимодействующими структурами проводится весь комплекс необходимых работ для ликвидации условного разлива нефти.

По итогам учения будет произведен разбор и дана оценка действиям персонала и задействованных подразделений, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС