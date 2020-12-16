В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

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Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 17 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора региона.

Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября введен режим обязательной самоизоляции. Затем он неоднократно продлевался.

«Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше… по 17 января 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции», — говорится в документе.

Кроме того, постановление обязывает организации и индивидуальных предпринимателей не допускать пожилых в бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения и цирковые организации. Ранее соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

В Самарской области из-за коронавируса действует масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных, сообщает РИА Новости.