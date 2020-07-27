В Самарской области продлен запрет на пребывание граждан в лесах

В связи с повышением пожарной опасности приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 28 июля по 2 августа включительно.
Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01", передает пресс-служба облправительства.
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