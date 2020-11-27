В Самарской области продажи аудиоустройств выросли вдвое

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Tele2 фиксирует рост продаж аудиоустройств в фирменной рознице. С августа по октябрь 2020 года количество покупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое. Самарцы предпочитают беспроводные наушники и портативные колонки, а вот «умные» станции с виртуальными помощниками стали покупать на четверть реже.

Многофункциональность, надежность и разумная цена – три основных критерия, которым руководствуются клиенты салонов Tele2 в Самарской области при покупке аудиогаджетов. Большинство предпочитает слушать музыку постоянно, им важно, чтобы гаджет оставался незаметным и не стеснял движений. Продажи наушников в регионе выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем более половины покупок - это беспроводные модели в ценовом интервале от 1990 до 3999 рублей.

Абсолютным лидером продаж оказались наушники CROWN CMTWS-5005 с чувствительностью 120 дБ. Покупатели отмечают их удобство, а также качественный. Вторыми по популярности оказались Assesstyle Wisteria TWS, способные работать без подзарядки до 4 часов. Замыкает тройку самых «народных» наушников – HOCO ES46. Сенсорное управление позволяет одним прикосновением пальца отвечать на звонки или управлять воспроизведением музыки. Среди традиционных гарнитур с проводами самым востребованным оказался бюджетный вариант YISON Celebrat D2, симпатии покупателей эти наушники заслужила благодаря надежности, стабильной работе и максимально демократичной цене в 390 рублей.

Также спросом у меломанов Самарской области пользуются портативные колонки малых размеров. Их используют для работы и учебы, берут с собой в поездки и во время занятий спортом на свежем воздухе. Наибольшим спросом пользуются устройства мощностью от 10 до 16 Вт с bluetooth-подключением в ценовой категории от 1999 до 2999 рублей. Здесь в тройке лидеров оказались модели DIALOG Progressive AP-920 и AP-1000, способные работать без подзарядки до 8 часов, а также водонепроницаемая колонка CH2+ в ценовом сегменте до 2999 рублей, ее выбирают за хорошее качество звука и возможность одновременного подключения трех устройств. При необходимости она справляется с функцией внешнего аккумулятора для других гаджетов.

«Умные» колонки в период с августа по октябрь демонстрируют не такой активный рост продаж. Эти гаджеты пока они не стали устройствами повседневного обихода. Спрос на них обычно увеличивается накануне праздников, а к Новому году они могут стать настоящим бестселлером.