В Самарской области получить услуги МФЦ можно посетив офис, через портал Госуслуги или мобильное приложение

69

За 10 месяцев 2020 года в МФЦ Самарской области обратилось более 2,2 млн. заявителей. В настоящее время в регионе действует 281 офис МФЦ на 974 окна. Они работают в штатном режиме, а многие - в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы избежать скопления людей - по предварительной записи. При этом независимо от формата работы, во всех МФЦ принимаются дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Так, во всех офисах «Мои Документы» установлены санитайзеры для обработки рук, все посетители должны соблюдать масочный режим, в залах ожидания нанесена разметка для социального дистанцирования. Кроме этого, в залах ожидания и приема проводится обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных рециркуляторов и регулярное проветривание. Увеличена кратность уборок помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для сотрудников введен обязательный ежедневный «утренний фильтр» – проверка на наличие признаков заболевания и измерение температуры тела. Прием посетителей специалисты осуществляют только в масках и перчатках.

Помимо этого, во всех МФЦ организовано информирование о профилактике распространения опасного заболевания: транслируются видеоролики о мерах защиты, на стендах размещены тематические брошюры. Большая информационная работа ведется в социальных сетях. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области и Самарским областным Центром медицинской профилактики запущен ряд просветительских проектов, в рамках которых регулярно обновляется информация о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как подчеркнул директор Уполномоченного МФЦ Самарской области Павел Синёв, многие услуги МФЦ сейчас доступны дистанционно на портале Госуслуги. Минимизировать риск заражения также можно, используя предварительную запись для посещения МФЦ. Она доступна на портале «Мои документы» Самарской области и в одноименном мобильном приложении. Там же можно проверить и статус дела, передает пресс-служба облправительства.