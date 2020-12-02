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В Самарской области получить услуги МФЦ можно посетив офис, через портал Госуслуги или мобильное приложение

2 декабря 2020 18:29
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В настоящее время в регионе действует 281 офис МФЦ на 974 окна.

За 10 месяцев 2020 года в МФЦ Самарской области обратилось более 2,2 млн. заявителей. В настоящее время в регионе действует 281 офис МФЦ на 974 окна. Они работают в штатном режиме, а многие - в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы избежать скопления людей - по предварительной записи. При этом независимо от формата работы, во всех МФЦ принимаются дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Так, во всех офисах «Мои Документы» установлены санитайзеры для обработки рук, все посетители должны соблюдать масочный режим, в залах ожидания нанесена разметка для социального дистанцирования. Кроме этого, в залах ожидания и приема проводится обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных рециркуляторов и регулярное проветривание. Увеличена кратность уборок помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для сотрудников введен обязательный ежедневный «утренний фильтр» – проверка на наличие признаков заболевания и измерение температуры тела. Прием посетителей специалисты осуществляют только в масках и перчатках.

Помимо этого, во всех МФЦ организовано информирование о профилактике распространения опасного заболевания: транслируются видеоролики о мерах защиты, на стендах размещены тематические брошюры. Большая информационная работа ведется в социальных сетях. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области и Самарским областным Центром медицинской профилактики запущен ряд просветительских проектов, в рамках которых регулярно обновляется информация о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как подчеркнул директор Уполномоченного МФЦ Самарской области Павел Синёв, многие услуги  МФЦ сейчас доступны дистанционно на портале Госуслуги. Минимизировать риск заражения также можно, используя предварительную запись для посещения МФЦ. Она доступна на портале «Мои документы» Самарской области и в одноименном мобильном приложении. Там же можно проверить и статус дела, передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

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2 декабря 2020  18:29
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1 декабря 2020  20:21 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ». Политика региона
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Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией.
1 декабря 2020  20:07 
«Сбоев не допустим»: Дмитрий Азаров с рабочей группой по здравоохранению обсудили порядок выплат медработникам
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:42
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев.
ОЭЗ «Тольятти» в тройке лучших особых экономических зон страны
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев. Новости Тольятти
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1 декабря 2020  15:35
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Резидент технопарка «Жигулевская долина» установил систему безопасности дорожного движения в Хабаровске
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Новости Тольятти
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