В Самарской области полицейские провели профилактическую операцию «МАК - 2019»

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Основными целями операции являются предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а также задержания и изобличения изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков растительного происхождения.В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Новокуйбышевску обнаружили очаг произрастания дикорастущей конопли на территории в сто квадратных метров, расположенной близ поселка Маяк. Растения уничтожили путем их скашивания и сжигания.Сотрудники ОМВД России по Волжскому району обнаружили 14 очагов произрастания дикорастущей конопли, расположенных вблизи сельских поселений Сухая Вязовка и Подъем Михайловка. Площадь произрастания наркосодержащих растений составила порядка 400 квадратных метров. Очаги дикорастущей конопли были уничтожены, передает пресс-служба ГУ Мвд по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ Мвд по Самарской области