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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области полицейские провели профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню ребенка

21 ноября 2019 14:13
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Они пообщались с детьми и их родителями на тему защиты прав несовершеннолетних, создания благоприятных условий для их взросления.
Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню ребенка, организуемые полицейскими, прошли во всех районах Самарской области. Стражи правопорядка рассказали об истории социально-значимой даты, пообщались с детьми и их родителями на тему защиты прав несовершеннолетних, создания благоприятных условий для их взросления.

Так, в Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции вместе с общественниками устроили «Веселые старты» в одном из городских детских спортивных клубов. Во время игр ребята повторяли Правила дорожного движения, бегали, прыгали, демонстрировали свою ловкость.

Школьникам также напомнили о том, как правильно переходить дорогу, вести себя в общественном транспорте и публичных местах, призвали быть внимательными и осторожными. Родителям инспекторы разъяснили необходимость положительного примера для своих чад, важность постоянного присмотра и обеспечения безопасности перевозки детей в автотранспорте – использования детских удерживающих устройств.

Тольяттинские и похвистневские полицейские в этот день провели встречу со школьниками и рассказали им, какие права и обязанности есть у маленьких жителей города. В ходе мероприятия правоохранители организовали мини-викторину: дети отвечали на вопросы, призванные проверить уровень правовой грамотности. По словам полицейских, ребята продемонстрировали неплохие знания.

Сотрудники органов внутренних дел также напомнили учащимся о личной безопасности, как в реальной жизни, так и в виртуальной: призвали быть осторожными в социальных сетях, не сообщать персональные данные незнакомцам и не быть равнодушными при появлении признаков странного поведения у друзей и одноклассников.

Госавтоинспекторы Шенталинского района в честь праздника организовали уличную акцию вместе с воспитанниками детского сада «Звездочка». Целью мероприятия стал призыв взрослых обратить внимание на детскую безопасность.

Ребята, их педагоги и полицейские устроили целое представление. В сопровождении сказочных персонажей дети провели блиц-опрос среди участников дорожного движения и оценили качество знаний по безопасному поведению на дороге. Внимание водителей организаторы акции акцентировали на использовании детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних в салоне автомобиля, довели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, призвали соблюдать ПДД. А пешеходам настоятельно рекомендовали использовать световозвращающие элементы, по правилам переходить проезжую часть и быть примером для маленьких участников дорожного движения.

«Ребенок – это маленький человек. А каждый человек хочет, чтобы, его права никто не нарушал, хочет чувствовать себя в безопасности. Мы надеемся, что люди в нашей области – добропорядочные граждане, которые чтут закон и заботятся о благополучии юных жителей региона», – отметили полицейские, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 



Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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