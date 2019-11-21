В Самарской области полицейские провели профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню ребенка

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Так, в Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции вместе с общественниками устроили «Веселые старты» в одном из городских детских спортивных клубов. Во время игр ребята повторяли Правила дорожного движения, бегали, прыгали, демонстрировали свою ловкость.Школьникам также напомнили о том, как правильно переходить дорогу, вести себя в общественном транспорте и публичных местах, призвали быть внимательными и осторожными. Родителям инспекторы разъяснили необходимость положительного примера для своих чад, важность постоянного присмотра и обеспечения безопасности перевозки детей в автотранспорте – использования детских удерживающих устройств.Тольяттинские и похвистневские полицейские в этот день провели встречу со школьниками и рассказали им, какие права и обязанности есть у маленьких жителей города. В ходе мероприятия правоохранители организовали мини-викторину: дети отвечали на вопросы, призванные проверить уровень правовой грамотности. По словам полицейских, ребята продемонстрировали неплохие знания.Сотрудники органов внутренних дел также напомнили учащимся о личной безопасности, как в реальной жизни, так и в виртуальной: призвали быть осторожными в социальных сетях, не сообщать персональные данные незнакомцам и не быть равнодушными при появлении признаков странного поведения у друзей и одноклассников.Госавтоинспекторы Шенталинского района в честь праздника организовали уличную акцию вместе с воспитанниками детского сада «Звездочка». Целью мероприятия стал призыв взрослых обратить внимание на детскую безопасность.Ребята, их педагоги и полицейские устроили целое представление. В сопровождении сказочных персонажей дети провели блиц-опрос среди участников дорожного движения и оценили качество знаний по безопасному поведению на дороге. Внимание водителей организаторы акции акцентировали на использовании детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних в салоне автомобиля, довели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, призвали соблюдать ПДД. А пешеходам настоятельно рекомендовали использовать световозвращающие элементы, по правилам переходить проезжую часть и быть примером для маленьких участников дорожного движения.«Ребенок – это маленький человек. А каждый человек хочет, чтобы, его права никто не нарушал, хочет чувствовать себя в безопасности. Мы надеемся, что люди в нашей области – добропорядочные граждане, которые чтут закон и заботятся о благополучии юных жителей региона», – отметили полицейские, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области