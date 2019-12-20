В Самарской области полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах»

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Стражи порядка регулярно сталкиваются в своей повседневной деятельности с ситуациями, когда людям экстренно необходима кровь, и понимают всюважность оказания донорской помощи.Сотрудники похвистневской полиции традиционно принимают участие в акции «Донор в погонах», целью которой является сдача донорской крови, вкоторой нуждаются тысячи россиян для того, чтобы подарить им шанс на выздоровление. В этот раз в акции наряду с похвистневскими полицейскимидонорами крови стали сотрудники Отдела Вневедомственной охраны и Линейного отдела полиции.Некоторые сотрудники впервые сдавали кровь, но были и те, для кого это – вполне привычное дело, они регулярно посещают станцию переливания.Все полицейские, участвовавшие в акции, не воспользовались своим правом на отдых и после сдачи крови вернулись к выполнению служебных обязанностей.Правоохранители уверены, что сданная ими кровь поможет спасти жизнь людям, пострадавшим в автомобильных авариях, а также всем больным, кто в ней нуждается, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области