В Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

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В регионе продолжается активная фаза реализации нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа ведется по пяти региональным программам: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Все эти направления находятся на особом контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Подводя итоги полугодия, Константин Пресняков подчеркнул, что к настоящему времени завершены работы по подключению к сети Интернет 270 социально значимых объектов. Это ФАПы, сельские администрации, пожарные части, образовательные учреждения. Работа ведется в строгом соответствии с планом подключения в 2020 году по нацпроекту «Информационная инфраструктура». Суммарное число объектов, которые будут иметь доступ к сети Интернет, по состоянию на конец 2020 года составит 1138.Особое внимание сейчас уделяется вопросам безопасности. Наибольший интерес для злоумышленников по-прежнему представляют персональные данные, учетные записи и данные банковских карт. В пятерку наиболее часто атакуемых отраслей входят госучреждения, промышленность, медицина, сфера науки и образования, финансовая отрасль. Один из ключевых показателей нацпроекта «Информационная безопасность» — это недопущение простоя в работе государственных информационных систем в результате компьютерных атак свыше 24 часов. В Самарской области этот показатель близок к нулю.Кроме того, растет число информационных систем, обеспеченных средствами защиты информации и подключенных к единой системе управления информационной безопасностью. До конца года этот показатель в области будет равен 75%.Одна из главных задач нацпроекта «Кадры для цифровой экономики» — создание условий для молодых специалистов в их родном регионе. Сейчас крайне важно показывать молодым ребятам те перспективы развития, которые они могут получить именно в Самарской области. Для этого в регионе будут предоставляться субсидии IT-компаниям на компенсацию банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Это стало возможным после инициативы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на одной из встреч с представителями IT-сообщества.Для получения денежной выплаты IТ-специалист должен обратиться в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) и предоставить необходимые документы. При этом возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в IТ-компании должен составлять не менее одного календарного года.Также в этом году Самарская область будет участвовать в общероссийском проекте по бесплатному образованию с помощью персональных цифровых сертификатов. Создание системы персональных цифровых сертификатов – одно из ключевых мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Разработчиком и организатором системы выступает Университет 20.35 в статусе Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики.Благодаря персональным цифровым сертификатам самарцы смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование и документ о повышении квалификации по одному из 22 направлений цифровой экономики, таких, как: искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, Интернет вещей и промышленный Интернет, большие данные, распределённые и облачные вычисления. Получить сертификат могут люди с 18 лет и до достижения пенсионного возраста с оконченным средним или высшим профессиональным образованием.«Реализация данного проекта будет способствовать развитию кадрового потенциала региона с учетом запросов ведущих компаний-работодателей, интересов малого бизнеса и граждан, заинтересованных в развитии компетенций цифровой экономики», — подчеркнул Константин Пресняков.Завершил брифинг Дмитрий Камынин, рассказав об успехах Самарской области по привлечению инвестиций и участии IT-компаний во всевозможных цифровых конкурсах. По его словам, 2020 год выдался сложным для всех, но несмотря на это Самарская область показала достойные результаты. В первом полугодии было подготовлено 19 проектов от 17 компаний на соискание инвестиций, и уже есть один победитель. Это проект ГК «Право» на создание цифровой платформы для работы с персоналом.«Но впереди еще 11 крупных конкурсов по распределению государственных инвестиций в сфере цифровой трансформации. На второе полугодие у нас уже расписан весь график. Все наши основные цифровые силы обязательно примут участие в них. Будем ждать достойных результатов», — подвел итоги Дмитрий Камынин, передает пресс-служба облправительства.