В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»

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В среду, 23 декабря, состоялась церемония награждения лауреатов областной общественной акции «Народное признание». Жителей региона, чьи трудовые подвиги и добрые дела в уходящем году были отмечены народным голосованием, поблагодарил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Общественная акция «Народное признание», которая проводится уже 13 лет, пользуется особой популярностью и уважением среди всех жителей региона. За эти годы было рассмотрено 7048 заявок. Традиционно среди участников акции – люди, внесшие весомый вклад в развитие промышленности, науки, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, образования, культуры и других сфер жизни.

В этом году лауреатами акции стали 18 человек в шести номинациях: «Наследники Победы», «Память и Слава», «Мы вместе», «Признание и Уважение», «Герои нашего времени», «Единство и успех». Достойных представителей каждой номинации народным голосованием определили сами жители региона.

«В этом году особую благодарность мы адресуем тем, кто находится на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И вполне закономерно, что среди лауреатов акции – это и врачи, и волонтеры. Оказывали и продолжают оказывать помощь тем, кто сегодня в ней особенно нуждается, и промышленные предприятия. Спасибо огромное за неравнодушие, добросердечность, искреннее желание помогать людям! Благодаря вам удается справиться со всеми сложностями! Ваш жизненный и профессиональный опыт являются надежным ориентиром для молодых жителей губернии, для всех наших земляков», – обратился Дмитрий Азаров к лауреатам акции.

Губернатор отметил, что сегодня вся страна переживает крайне важный этап своего развития. И несмотря на существующие сложности, все намеченные и утвержденное вместе с людьми планы, которые отражены в Стратегии лидерства Самарской области, исполняются. Кроме того, существенным подспорьем для развития являются национальные проекты. «Это шанс для каждого из нас, для региона и страны в целом существенно улучшить ситуацию в той или иной сфере, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня мы делаем серьезные шаги для возвращения лидерских позиций нашего региона в Приволжском федеральном округе и России. Уверен, опираясь на вашу поддержку, инициативу, созидательную энергию, мы достойно ответим на все вызовы современности. Своим трудом вы вносите огромный вклад в развитие нашего региона, победами и достижениями прославляете родной край, родную землю».

Лауреатом акции «Народное признание» в номинации «Признание и уважение» стал главный врач одного из крупнейших ковид-госпиталей страны – областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, доктор медицинских наук Сергей Пушкин. Сегодня весь коллектив ковид-госпиталя, ежедневно рискуя своим здоровьем, спасает жизни наших земляков.

«Мы пытаемся сделать все, что в наших силах и оправдать ваше доверие. Вы очень много времени и сил уделяете тем проблемам, которые сегодня существуют, и всегда откликаетесь на наши просьбы. Большое спасибо вам за вклад в развитие региона!», – поблагодарил Губернатора Сергей Пушкин.

Петр Шлыков, участник Великой Отечественной войны, стал лауреатом в номинации «Память и Слава». В свои 95 лет он по-прежнему в строю – регулярно встречается со школьниками Похвистнево, проводит уроки мужества, ведет военно-патриотическую работу. К сожалению, не все лауреаты акции смогли присутствовать на торжественной церемонии лично – из-за действующих ограничительных мер. Поэтому награду и поздравления в этот день принимала его сноха. «Он рад, что стал лауреатом акции «Народное признание», но, к сожалению, не смог присутствовать лично. Поэтому он просил предать слова благодарности, – сказала Наталья Фейглер. – В этом году Петр Никитович отпраздновал свой юбилей, 75-летие Победы, и эта награда – это еще одно значимое событие в его жизни».

Лауреатами акции «Народное признание» стали представители ветеранских организаций, работники библиотек, сотрудники промышленных предприятий, пожарные, учителя, врачи и школьники. «Я хочу от всей души хочу вас поблагодарить за ваш вклад в развитие региона, за ваши большие сердца, щедрые души, за все, что вы делаете для жителей Самарской области, за ту помощь, которую оказываете буквально каждому человеку», – в завершении торжественной церемонии отметил Дмитрий Азаров.

Полную версию торжественной церемонии награждения лауреатов областной общественной акции «Народное признание-2020» можно будет увидеть 27 декабря в эфире телеканалов: «Россия24» – в 14.00; «Губерния» – в 15.00; «Тольятти 24» – в 15.30, передает пресс-служба облправительства.